Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровщины
Фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал криворожским больницам №
17,11 и Широковской районной больнице аппараты искусственной вентиляции легких и средства
индивидуальной защиты.
Помощь распределят между медучреждениями, которые обслуживают около 120 тысяч человек – жителей
жилмассива ЮГОКа, Ингулецкого района, мкр Ингулец, Широковской и Карповской территориальных громад.
"Мы передаем Кривому Рогу и Криворожскому району очередную партию оборудования и средств защиты
для медиков. В эту поставку вошли 2 высокоэффективных аппарата ИВЛ производства General Electric, а
также 1000 комплектов костюмов биозащиты и 1000 защитных экранов. Костюмы имеют повышенный класс
защиты, чтобы максимально обезопасить персонал, спасающий жизни пациентам с COVID-19. Кривой Рог
продолжит пребывать в фокусе благотворительных усилий Фонда Вадима Новинского. Мы внимательно
следим за развитием ситуации, находимся в постоянном контакте с городским властями и будем оперативно
реагировать на новые вызовы", – подчеркнул Дмитрий Шпенов.
Из-за стремительного распространения пандемии сегодня во всем мире наблюдается дефицит
специализированного оборудования. Вопрос его приобретения зависит не только от наличия необходимых
средств. Многие муниципалитеты перераспределили бюджеты, но так и не смогли оснастить больницы. Поэтому передача ИВЛ – большая помощь для медучреждений.
"Особенностью COVID-19 является поражение дыхательных путей. И в этом случае важно вовремя оказать
помощь пациенту. Аппараты искусственной вентиляции – то оборудование, без которого не обойтись. Кроме
того, мы сможем использовать его и в дальнейшем, для лечения пациентов с другими заболеваниями. Хочу
сказать слова благодарности, что в этой непростой ситуации благотворительные фонды, представители
бизнеса не остаются в стороне, в очередной раз демонстрируя свою социальную ответственность. Без такой
поддержки больницы самостоятельно не справились бы", – поделился и. о. главврача Криворожской городской
больницы № 17 Юрий Черновол.
Обеспечение медиков города необходимым оборудованием, СИЗ и тест-системами – часть программы
сотрудничества компании Метинвест с городским штабами по противодействию распространения
коронавируса. В частности, при поддержке акционера Группы Метинвест Вадима Новинского, город получил
собственный ПЦР-анализатор для оперативного выявления инфекции, спецбоксы для транспортировки
пациентов, а также защитные костюмы и маски.
Ранее от Фонда Вадима Новинского Днепропетровская область получила 11 с половиной тысяч респираторов высокого уровня защиты и более 10 тысяч медицинских масок с высоким уровнем защиты, а также 3 тысячи костюмов биозащиты.
Как сообщалось, в марте Фонд Вадима Новинского выделил 40,6 млн грн на закупку 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ™️ в Южной Корее. Тесты совместно с Украинской Православной Церковью были переданы во все областные специализированные лаборатории страны, в т.ч. в Днепропетровскую область. На закупку 20 высококачественных аппаратов ИВЛ выделено 25,9 млн грн.
Также Фондом были приобретены почти 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и
промышленных предприятий Украины.
"Сегодня борьба с коронавирусной инфекцией требует объединения усилий – точечная помощь не способна
сдержать распространения COVID-19. Группа Метинвест, а также фонды ее акционеров – Рината Ахметова и
Вадима Новинского - в тесном сотрудничестве с областным и городским штабами системно помогают
Кривому Рогу. Мы убеждены, что сообща мы сможем решить те задачи, которые стоят перед Украиной в этой чрезвычайной ситуации", – отметил генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.
Напомним, фонды акционеров Метинвеста Рината Ахметов и Вадима Новинского одними из первых
присоединились к борьбе с распространением вируса COVID-19. С начала пандемии в Украине Фонд Рината
Ахметова направил 300 млн гривен и Фонд Вадима Новинского более 100 млн гривен на закупку
специализированного оборудования, экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты для медиков и
поддержку социально незащищенных людей в условиях карантина.