Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровщины

Фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал криворожским больницам №

17,11 и Широковской районной больнице аппараты искусственной вентиляции легких и средства

индивидуальной защиты.

Помощь распределят между медучреждениями, которые обслуживают около 120 тысяч человек – жителей

жилмассива ЮГОКа, Ингулецкого района, мкр Ингулец, Широковской и Карповской территориальных громад.

"Мы передаем Кривому Рогу и Криворожскому району очередную партию оборудования и средств защиты

для медиков. В эту поставку вошли 2 высокоэффективных аппарата ИВЛ производства General Electric, а

также 1000 комплектов костюмов биозащиты и 1000 защитных экранов. Костюмы имеют повышенный класс

защиты, чтобы максимально обезопасить персонал, спасающий жизни пациентам с COVID-19. Кривой Рог

продолжит пребывать в фокусе благотворительных усилий Фонда Вадима Новинского. Мы внимательно

следим за развитием ситуации, находимся в постоянном контакте с городским властями и будем оперативно

реагировать на новые вызовы", – подчеркнул Дмитрий Шпенов.

Из-за стремительного распространения пандемии сегодня во всем мире наблюдается дефицит

специализированного оборудования. Вопрос его приобретения зависит не только от наличия необходимых

средств. Многие муниципалитеты перераспределили бюджеты, но так и не смогли оснастить больницы. Поэтому передача ИВЛ – большая помощь для медучреждений.

"Особенностью COVID-19 является поражение дыхательных путей. И в этом случае важно вовремя оказать

помощь пациенту. Аппараты искусственной вентиляции – то оборудование, без которого не обойтись. Кроме

того, мы сможем использовать его и в дальнейшем, для лечения пациентов с другими заболеваниями. Хочу

сказать слова благодарности, что в этой непростой ситуации благотворительные фонды, представители

бизнеса не остаются в стороне, в очередной раз демонстрируя свою социальную ответственность. Без такой

поддержки больницы самостоятельно не справились бы", – поделился и. о. главврача Криворожской городской

больницы № 17 Юрий Черновол.

Обеспечение медиков города необходимым оборудованием, СИЗ и тест-системами – часть программы

сотрудничества компании Метинвест с городским штабами по противодействию распространения

коронавируса. В частности, при поддержке акционера Группы Метинвест Вадима Новинского, город получил

собственный ПЦР-анализатор для оперативного выявления инфекции, спецбоксы для транспортировки

пациентов, а также защитные костюмы и маски.

Ранее от Фонда Вадима Новинского Днепропетровская область получила 11 с половиной тысяч респираторов высокого уровня защиты и более 10 тысяч медицинских масок с высоким уровнем защиты, а также 3 тысячи костюмов биозащиты.

Как сообщалось, в марте Фонд Вадима Новинского выделил 40,6 млн грн на закупку 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ™️ в Южной Корее. Тесты совместно с Украинской Православной Церковью были переданы во все областные специализированные лаборатории страны, в т.ч. в Днепропетровскую область. На закупку 20 высококачественных аппаратов ИВЛ выделено 25,9 млн грн.

Также Фондом были приобретены почти 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и

промышленных предприятий Украины.

"Сегодня борьба с коронавирусной инфекцией требует объединения усилий – точечная помощь не способна

сдержать распространения COVID-19. Группа Метинвест, а также фонды ее акционеров – Рината Ахметова и

Вадима Новинского - в тесном сотрудничестве с областным и городским штабами системно помогают

Кривому Рогу. Мы убеждены, что сообща мы сможем решить те задачи, которые стоят перед Украиной в этой чрезвычайной ситуации", – отметил генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

Напомним, фонды акционеров Метинвеста Рината Ахметов и Вадима Новинского одними из первых

присоединились к борьбе с распространением вируса COVID-19. С начала пандемии в Украине Фонд Рината

Ахметова направил 300 млн гривен и Фонд Вадима Новинского более 100 млн гривен на закупку

специализированного оборудования, экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты для медиков и

поддержку социально незащищенных людей в условиях карантина.