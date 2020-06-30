Фонд Томенко представил фильм о Бердянске в рамках акции "7 чудес Украины".

В сети появился фильм, снятый Фондом Николая Томенко "Рідна країна" в рамках акции "7 чудес Украины: исторические города и городки" о городе Бердянске.

От оргкомитета Фонда город получил название "столицы семейного отдыха Украины". Как отмечают организаторы, кроме Азовского моря и рыбных деликатесов Бердянск имеет необычную историю, которую иллюстрируют оригинальные и неповторимые памятники архитектуры (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Но сначала о главном – море. Курорт Бердянск издавна привлекал отдыхающих с детьми. За счет химического состава воды (92 полезных элементы), купание в Азовском море часто приравнивают к профилактике простудных заболеваний. Вода нагревается летом от +22. Также в городе работают медицинские учреждения санаторного типа, которые лечат различные заболевания грязью с 4 лимонов. Для требовательных туристов есть даже заведения европейского образца. Выдающийся юморист Остап Вишня в 1926 году во время отдыха написал о Бердянск до 12 юмористических очерков.

В одной из них он писал, что после целебных бердянских грязей пациенты бегут танцевать. Поэтому на территории санатория "Бердянск" вы найдете памятник сломанному костылю, а на постаменте высечены слова выдающегося украинца: "Приезжает человек на костылях, а за полтора месяца лечения, прощаясь с курортом, дарит костыли курорту и сажает ... гопака ..".

Цены на проживание разные, в зависимости от приближения к воде и инфраструктуры. В Бердянске есть одна важная особенность, которая приятно удивит украинского туриста: вход на все без исключения пляжи является бесплатным, и только услуги на территории пляжа платные.

Для детей. Как и на любом курорте Украины на пляже вы найдете традиционные развлечения. В городе также есть аквапарк и дельфинарий. Одной из "фишек" города является колесо обозрения 50 м высотой, которое определенное время считалось самым высоким в Украине. Зоопарк "Сафари" приятно удивит чистотой, открытостью и невероятной любовью к фауне. Здесь вы сможете покормить обезьян, увидеть 80 видов различных животных, а некоторых даже подержать на руках.

Бердянский "Лувр". Так можно назвать Бердянский городской художественный музей им. И.И.Бродського, но не поэта, а художника. Расположен по адресу ул. Центральная, 29, музей насчитывает до 6000 памятников изобразительного искусства. Здесь вы найдете работы таких известных художников, как И. Айвазовский, (между прочим он был украинцем армянского происхождения), Бенуа, М. П. Богданов-Бельский, М. Н. Дубовской, Коровин, Крамской, Архип Куинджи, Кустодиев, А. А. Рылов, А. К. Саврасов.

Бердянск – город желаний. Так назвать город можно из-за большого количества скульптур и памятников, которые, по словам местных, выполняют все желания. Вот только техника загадывания у всех разная. Например, сантехнику заказать желании можно только, вставив ему в рот сигарету. А вот на "Стулья желаний" достаточно просто сесть и оставить под ним монету.

Здесь вы найдете единственный в мире памятник азовском Бычку-кормильцу, вылов которого стал настоящим спасением для жителей города в трудные времена.

В городе есть свой Хогвартс. Бердянский государственный педагогический университет – интеллектуальный центр Приазовья, а само сооружение – настоящее произведение архитектурного искусства. Здание выполнено из красного кирпича в стиле средневекового итальянского зодчества и спроектирована инженером Константином Йельским по заказу местной общины. Одним из выдающихся выпускников является Владимир Хавкин, который изобрел вакцину от чумы и холеры, спасая миллионы людей от смерти во всем мире.

Лучше об истории города туристам расскажут профессиональные экскурсоводы молодого Музея истории города. Экспозиция новосозданного заведения поражает полнотой и разнообразием исторических периодов и построена по тематико-хронологическому принципу.

Бердянск – действительно уникальный город. Еще не было Европейского Союза, а предприниматели европейских стран уже вкладывали деньги в его развитие. Британский консул и предприниматель Джон Гриевз открыл ныне известный в мире завод сельскохозяйственной техники, который до сих пор функционирует. Сейчас Бердянск активно развивается как туристический центр. В нем есть все для привлечения туристов: замечательное море, целебный воздух, развивается инфраструктура и богатая история.

Напомним, что акция "7 чудес Украины: исторические города и городки" – это уже V этап всеукраинской акции "7 чудес Украины", инициатором и организатором которой является Фонд Николая Томенко "Рідна країна".

Акция "7 чудес Украины: исторические города и городки" стартовала в марте 2016 года. Посмотреть фильмы о городах-победителей можно на сайте 7chudes.in.ua.