Фонд Порошенко закупил кислородные станции и концентраторы для больных COVID-19

Фонд Петра Порошенко заключил соглашение о поставке кислородных концентраторов и станций, которые должны поступить до конца года.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская cолидарнисть" сообщил в видеообращении, в котором обнародовал срочный план по преодолению коронавирусной пандемии в Украине.

"В самом дефиците сейчас – кислород. Вдоволь его только для Зеленского. Право дышать гарантировано только Владимиру Александровичу. Для всех остальных оно – под большим вопросом", – заметил Порошенко.

Он добавил, что его Фонд заключил соглашение на поставку кислорода, однако отметил, что благотворители не могут подменить собой государство.

"Мой Фонд уже заключил соглашение на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций для больниц. Купили все, что нашли и могут поставить до конца года. Но благотворители не могут подменить собой государство. Требуем обеспечить доступ каждой кровати к кислороду, прежде всего путем кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" добавил, что в коронавирусном фонде достаточно средств для необходимых препаратов.

"В ковидном фонде, – если не воровать на дороги и видосики! – достаточно средств для поставки лекарств и препаратов для бесплатного обеспечения больных согласно протоколам Министерства здравоохранения", – убежден пятый президент.