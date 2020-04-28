Фонд Порошенко закупил 42 тысячи защитных костюмов для медиков

В Украине доставлены 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко и компании РОШЕН в Южной Корее.

Это – четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Предыдущие 30 тысяч костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины – прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания Рошен закупили 130 тысяч защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней.

Как известно, в Украине уже около двух тысяч медицинских работников инфицированы COVID 19 – это практически каждый пятый больной коронавирусом. Причиной этому является абсолютная необеспеченность отечественных больниц средствами профессиональной защиты.

"Европейская солидарность" еще на прошлой неделе зарегистрировала законопроект 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусной болезнью и требует от президента и монобольшинства принять его на ближайшем заседании парламента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.

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