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28 апреля • обновлено в 09:50
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Фонд Порошенко закупил 42 тысячи защитных костюмов для медиков

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В Украине доставлены 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко и компании РОШЕН в Южной Корее.

Это – четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Предыдущие 30 тысяч костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины – прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания Рошен закупили 130 тысяч защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней.

Фонд Порошенко закупил 42 тысячи защитных костюмов для медиков

Как известно, в Украине уже около двух тысяч медицинских работников инфицированы COVID 19 – это практически каждый пятый больной коронавирусом. Причиной этому является абсолютная необеспеченность отечественных больниц средствами профессиональной защиты.

Фонд Порошенко закупил 42 тысячи защитных костюмов для медиков

"Европейская солидарность" еще на прошлой неделе зарегистрировала законопроект 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусной болезнью и требует от президента и монобольшинства принять его на ближайшем заседании парламента.

Фонд Порошенко закупил 42 тысячи защитных костюмов для медиков

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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