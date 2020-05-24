Рекордное количество продуктовых наборов – 6,5 тысяч – за сутки собрали активисты в Открытом офисе партии "Европейская Солидарность". В целом усилиями Фонда Порошенко, неравнодушных волонтеров, благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

Нынешняя акция – особая, ведь этот мега-конвеер – финальный. А кроме того, он совпадает с годовщиной ОО "Справа Громад", которая за короткое время объединила единомышленников в разных городах Украины. Поэтому коробки здесь пакуют киевляне, львовяне, днепряне, полтавчане, франковцы, херсонцы и представители других регионов. Активисты в перерыве между упаковкой рассказывают о том, что за год ячейки, которые открываются по стране, начали много проектов местного уровня.

"Эти два месяца как для всего мира, так и для Украины стали испытанием. И пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь – как из него выйти, "Справа Громад", "Европейская Солидарность" и Фонд Порошенко вместе не мечтали, а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем завершающую партию. Всего 25 тысяч семей получили помощь от "Европейской Солидарности". Вместе мы – сила. И обязательно мы победим, потому что мы сила и мы поддерживаем друг друга", – сказала Марина Порошенко.

К сбору помощи для украинцев , которые нуждаются в поддержке, присоединились активисты со всех уголков страны.

"Поздравление с нашего последнего конвейера, который сегодня закроет все заявки, поступившие на наш сайт, посвященный противодействию коронавирусу. Вы видите этих невероятных людей, этих "муравьев", которые здесь есть. Там отправка, здесь стоят ящики, здесь их упаковывают, здесь складывают в коробки. И сегодня у нас особенный день, потому что к нам присоединились люди со всей Украины, прежде всего благотворители и члены "Справи Громад", которые работали в своих регионах. Это среда "мега своих" людей, которые творили, хранили украинское государство и от того еще не устали, а получили вдохновение и наслаждение", – поделилась эмоциями народный депутат София Федина.

На коробках с продуктовыми наборами участники акции оставляют теплые пожелания для людей, которые получат эту помощь – здоровья, благополучия, мира и добра.

"Я хочу подчеркнуть, что те волонтеры, которые сегодня здесь – абсолютное большинство в 2014-м году так же не остались равнодушными. Так же объединились и стали на защиту Украины. Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить каждого, кто приобщился к этой акции. Более половины средств – это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют" – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.

Он заверил: при необходимости активисты снова начнут собирать помощь.

"Уже стало доброй традицией, когда и в пятницу, и в субботу мы приезжаем сюда. Это как большая семья украинцев, которая спасает страну. Если эта трагедия продолжится дальше, если экономические последствия коронавируса вместе с медицинскими будут заставлять страдать – вся эта команда волонтеров не останется равнодушной. И мы это наше дело – дело общин – продолжим. И не оставим людей в беде", – отметил Петр Порошенко.

С начала эпидемии коронавируса Фонд Порошенко и компания Рошен также закупили для украинских медиков 130 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч очков, а также десятки тысяч масок, перчаток, комплектов реанимационного оборудования, 10 портативных рентген-аппаратов. За средства Фонда Порошенко отремонтированы 37 аппаратов ИВЛ. Компания Рошен также закупила 25 тысяч продуктовых наборов для пожилых людей. В ближайшее время в Украине поступят несколько десятков тысяч высококачественных тестов на антитела к коронавирусу производства швейцарской компании Ла Рош.