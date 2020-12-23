Фонд Порошенко с волонтерами передадут украинским больницам 50 кислородных концентраторов

Украинские больницы в ближайшие дни получат 50 кислородных концентраторов, которые купили за средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований. Это очередная партия кислородного оборудования и до конца года ожидается еще 20 концентраторов.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба "ЕС". Он отметил, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать заболевших этой страшной болезнью.

"Как я и обещал – только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного сейчас медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах", – подчеркнул Порошенко.

Украинские больницы в ближайшие дни получат 50 кислородных концентраторов Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Он поблагодарил всех, кто принял участие в благотворительной деятельности Фонда Порошенко и ОО "Дело общин". "Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей", – говорит пятый президент.

"Сегодня мы видим 50 кислородных концентраторов, каждый из которых дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они поедут и на фронт, и на восток, и в медицинские госпитале, и в больнице. 100 пациентов будут иметь возможность дышать", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом больницы Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Мы продолжаем добиваться возврата денег с дорог "Великого крадівництва" на медицину и выплаты врачам обещанных 300% надбавки. Везде, везде по Украине тем, кто борется с ковидом. Потому что то, что происходит сейчас, иначе как издевательством не назовешь – медикам посекундно тарифицируют работу с ковиднымы больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 – отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача", – отмечает Петр Порошенко.

Он еще раз подчеркнул, что власти предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса. "В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин – это капля в море от реальных потребностей. Даже на сегодняшний день власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и по активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни", – констатирует Порошенко.

50 кислородных концентраторов поедут в украинские больницы Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Помогать людям – это очень важное дело. Я благодарю наших добровольцев, нашим волонтерам, которые вместе с нами вышли и сделали это возможным. Но это только событие сегодняшнего дня. До конца года еще к нам поступят 20 американских кислородных концентраторов. Общее количество превысит сотню. И мы будем продолжать работу для того, чтобы спасать жизни", – говорит Петр Порошенко.

К концу года общее количество кислородных концентраторов, переданных украинским больницам Фондом Порошенко, превысит сотню Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами – в больнице передали более 157 000 штук. А также 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров – закупка кислородного оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также от "Фонда Порошенко" и компании "Рошен" в Винницкую центральную районную больницу и Винницкую городскую больницу №1 передали 1500 комплектов защитной одежды и 300 защитных очков.