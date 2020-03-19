Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи

"Благотворительный Фонд Порошенко" откликнулся на обращение директора КП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи" Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщила Киевская больница скорой помощи, первые два аппарата поступят в больницу 19 марта. В сообщении врачей говорится, что заболевания людей коронавирусом часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Медики прогнозируют, что вероятность поступления больных COVID 19 в ближайшие дни крайне высока.

В связи с этим лечебное учреждение обратилось в Фонд Порошенко с просьбой о целевой благотворительной помощи, чтобы подготовить интенсивную терапию больных.

Фонд Порошенко сообщил, что также закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская соладирность" призвала волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, и присоединиться к платформе помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и тому подобное.

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