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19 марта • обновлено в 14:51
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Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи

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"Благотворительный Фонд Порошенко" откликнулся на обращение директора КП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи" Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщила Киевская больница скорой помощи, первые два аппарата поступят в больницу 19 марта. В сообщении врачей говорится, что заболевания людей коронавирусом часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Медики прогнозируют, что вероятность поступления больных COVID 19 в ближайшие дни крайне высока.

В связи с этим лечебное учреждение обратилось в Фонд Порошенко с просьбой о целевой благотворительной помощи, чтобы подготовить интенсивную терапию больных.

Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи

Фонд Порошенко сообщил, что также закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская соладирность" призвала волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, и присоединиться к платформе помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и тому подобное.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Благотворительный Фонд Порошенко ? Остап Бендер - отдыхает ! Ограбить на миллиарды, а потом с барского плеча на бинты скинуться и пиарится на всех сайтах и СМИ, что это если не цинизм и издевательство ?
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