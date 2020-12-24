Фонд Порошенко приобрел кислородные концентраторы для больниц Ривненской и Тернопольской областей

Два кислородных концентратора, приобретенные на средства Фонда Порошенко и ОО "Справа Громад", доставили в Здолбуновскую центральную районную больницу. Еще два таких прибора в ближайшие дни передадут Костопольской больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность". Там отметили, что оба медучреждения сейчас находятся на передовой в лечении больных COVID-19.

"Для нашего заведения это очень актуально, ведь Здолбуновская ЦРБ является больницей первой волны, которая оказывает медицинскую помощь больным COVID-19. На сегодня здесь лечат около семидесяти пациентов с этой болезнью. Эти концентраторы поставляют десять литров кислорода в минуту, и это даст возможность помогать одновременно двум пациентам, которые нуждаются в кислородной поддержке. Низкий поклон от всей территориальной общины и медицинских работников за такую весомую поддержку, – отметил директор Здолбуновской центральной районной больницы Владимир Лепеха.

По его словам, сейчас ситуация с обеспечением оборудованием в больнице несколько улучшилась. Однако в начале борьбы с коронавирусом в заведении был только один кислородный концентратор, полученный при содействии нынешнего городского головы Здолбуновской территориальной общины Владислава Сухляка.

"Я в течение шести лет возглавлял это медучреждение, поэтому очень хорошо знаю о его возможностях и потребностях. Искренне благодарен благотворительному фонду Петра Порошенко и ОО "Справа Громад", которые обеспечили нашу больницу таким нужным оборудованием. Ведь мы прекрасно знаем: в ситуации с коронавирусом кислород – это самое важное", – отметил Владислав Сухляк.

Еще два кислородных концентратора передадут в больницу города Костополь.

"Такие концентраторы позволяют мобильно оказывать помощь. Не точечный привязаны к кровати, а их можно поставить в приемном отделении, когда человек поступает на лечение и нуждается в этом кислороде безотлагательно", – пояснил депутат Ривненского облсовета Екатерина Самардак.

8 кислородных концентраторов благотворительный Фонд Порошенко и волонтеры "Европейской солидарности" также доставили в Тернопольскую область для опорных районных больниц в городах Збараж, Почаев, Бучач и Лановцы.

"На сегодняшний день у нас дышат 7 пациентов с концентраторами. 14 человек в кислородной маске. Для обеспечения больных кислородом необходимые концентраторы и кислородные точки. Конечно, дополнительные мощности облегчат нам ситуацию", – подчеркнул директор Збаражской центральной районной больницы Григорий Чепель.

"Критической была нехватка концентраторов, и это приводило к потере человеческих жизней. Сегодня эта помощь очень важна, и мы не знаем, какой будет вторая волна пандемии. Мы знаем, что есть разные штаммы коронавируса, и мы должны быть готовы. К сожалению, центральная власть ничего не сделала, чтобы подготовиться к следующей волне", – отметил председатель Тернопольской территориальной организации "Европейская солидарность" Степан Барна.

Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" на днях передали в украинские больницы 50 кислородных концентраторов.

"Помогать людям – это очень важное дело. Я благодарю наших добровольцев, наших волонтеров, которые вместе с нами вышли и сделали это возможным. До конца года еще к нам поступят 20 американских кислородных концентраторов. Общее количество превысит сотню. И мы будем продолжать работу для того, чтобы спасать жизни", – отметил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас Фонд Порошенко и волонтеры сосредоточились на закупке кислородного оборудования для больных коронавирусом. Первую партию концентраторов в больнице передали в конце ноября.