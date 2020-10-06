Фонд Порошенко поддержал запуск производства в Украине высококачественных защитных костюмов для медиков

В Украине запустили производство защитных медицинских костюмов, которые соответствуют самым высоким стандартам. Это стало возможным благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.

Как сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность", помощь Фонда и МИБ позволили предприятию закупить новейшее оборудование. Жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина побывала на производстве.

Как сообщила она, компания Рошен уже оплатила изготовление 27 тысяч таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов. Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше зарубежных аналогов, а потребность в них постоянно растет, отметила Марина Порошенко.

"Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева, Чернигова. И хотим сказать всем медикам – мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией", – отмечает Марина Порошенко.

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.

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