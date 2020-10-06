Фонд Порошенко поддержал запуск производства в Украине высококачественных защитных костюмов для медиков

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
3,8 т.
Марина Порошенко побывала на производстве высококачественных защитных медицинских костюмов.

В Украине запустили производство защитных медицинских костюмов, которые соответствуют самым высоким стандартам. Это стало возможным благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.

Как сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность", помощь Фонда и МИБ позволили предприятию закупить новейшее оборудование. Жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина побывала на производстве.

Как сообщила она, компания Рошен уже оплатила изготовление 27 тысяч таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов. Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше зарубежных аналогов, а потребность в них постоянно растет, отметила Марина Порошенко.

Марина Порошенко побывала на производстве.
Марина Порошенко отметила, что стоимость украинских костюмов вдвое меньше иностранных аналогов.

"Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева, Чернигова. И хотим сказать всем медикам – мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией", – отмечает Марина Порошенко.

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Фонд Порошенко забрал часть костюмов для больниц Киева и Чернигова.
Часть защитных медицинских костюмов отвезут в больницы Киева и Чернигова.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.

С начала пандемии помощь от Фонда получили около 200 медицинских учреждений.
Марина Порошенко осмотрела производство высококачественных защитных костюмов.
Марина Порошенко оставила пожелания здоровья украинским врачам.
Марина Порошенко пожелала здоровья украинским врачам, когда посетила производство защитных костюмов.

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