Фонд Порошенко поддержал врачей Харьковщины: переданы сотни защитных костюмов

В Харьковской области народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз передала защитные костюмы для медиков областной клинической инфекционной больницы и областной детской инфекционной клинической больнице от Фонда Порошенко и корпорации Roshen.

Фриз подчеркнула, что врачи сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому все, кто имеют возможность, обязаны помочь и остаться дома, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Передали сегодня от Фонда Порошенко 500 защитных комбинезонов и очки производства Южной Кореи для больниц, чтобы обеспечить безопасность врачей, которые работают на передовой. Всю помощь от Фонда, фракции, партии, которую мы способны обеспечить для наших врачей, мы предоставляем. От имени партии "Европейская солидарность" и Петра Порошенко поблагодарила покорнейше главного врача областной клинической инфекционной больницы Нартова Павла Викторовича и главного врача областной детской инфекционной клинической больницы Харькова Кухара Дмитрия Ивановича за мужество и за все те многочисленные часы в палатах больных и реанимации", – отметила народный депутат.

eurosolidarity.org

"Хочу отдельно подчеркнуть: врачи и медицинские работники работают ради нас, поэтому давайте придерживаться карантина ради них", – добавила она.

Также Фриз отметила, что государственное страхование медиков, которое инициировала "Европейская солидарность", поможет дополнительно защитить медиков и их семьи.

"В случае заболевания коронавирусом получают от государства гарантии в сумме 200 тысяч гривен, в случае летального исхода получение семьей или близкими 1,5 миллиона гривен. Считаю, что это необходимая инициатива, чтобы медики чувствовали, что они не остаются один на один", – рассказала она.

Главный врач областной клинической инфекционной больницы Нартов Павел отметил, что на сегодня больница обеспечена костюмами, но потребность в них постоянно увеличивается.

"Ситуация напряженная, количество больных с каждым днем все больше. Больные госпитализируются к нам, потому что мы первая линия госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Средства индивидуальной защиты нам нужны, мы обеспечены где-то на месяц. Хорошие костюмы и очки очень нужны. Все, кто работает в контакте с больными коронавирусом, должны их использовать", – сказал он.

eurosolidarity.org

Главный врач областной детской инфекционной клинической больницы отметил, что дети, которые попадают в больницу с ОРВИ, проходят полное обследование, поэтому необходимость в костюмах является значительной.

"Мы благодарны за сочувствие и понимание ситуации, какой она есть. Каждый такой вклад очень своевременный, и медицинские работники только поблагодарят за это. При том, что есть областная поддержка, но потребность, которую мы сейчас имеем, на это идут большие средства, а еще нужное оборудование. Важно, что откликнулись и помогли", – сказал врач.

"Со взрослыми ситуация тяжелая, потому что дети часто болеют в легкой безсмиптомний форме, которая может пройти под видом ОРВИ, но ребенок может быть инициатором того, что заболеют родители или дедушки-бабушки. В этой ситуации самоизоляция очень правильное решение, так как оно отвергает контакты с другими больными. Дети больше лечатся дома. Мы принимаем всех больных с пневмонией и тяжелыми ОРВИ", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области партия "Европейская Солидарность" передала 500 костюмов в больнице от Фонда Порошенко и корпорации ROSHEN.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!