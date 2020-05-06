Фонд Порошенко передал в Запорожскую область 500 защитных костюмов для врачей

В Запорожской области партия "Европейская Солидарность" передала 500 костюмов в больницы от Фонда Порошенко и корпорации ROSHEN.

Комплекты получили ЧП "Городская больница №7 Запорожского городского совета", КНП Бердянского городского совета "Бердянское территориальное медицинское объединение", КП "Приморская центральная районная больница Приморской районной совета" и КУ "ТМО" Многопрофильная больница интенсивных методов лечения И СМП "ММР ЗО ", передает пресс-служба "ЕС".

Высокое качество защитных костюмов сразу оценили врачи, которые принимали помощь от Фонда Порошенко. "Нужна ткань определенного качества, она должна быть водонепроницаема, должна быть легкая. А эти костюмы очень хорошего качества, в них можно работать 4 часа, они пропускают воздух, потому что 4 часа проработать в резиновой одежде очень трудно. В этих костюмах комфортно работать", – отметила заведующая мелитопольской инфекционной больницы Татьяна Лобанова.

Наивысшую оценку защитным костюмам оказал и директор КП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрий Егоров. В апреле его медучреждение получило отремонтированные аппараты ИВЛ от Фонда Порошенко.

"Невозможно переоценить помощь, которую оказывает Фонд Порошенко. Недавно мы получили аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса, которыми можно смело "дышать" тяжелого пациента и с COVID-19, и, при необходимости, с другими диагнозами. И средства защиты. Первый обязанность руководителя – это обеспечение средствами защиты медицинского персонала. Большое спасибо Фонду Порошенко", – сказал Егоров.

Защитные костюмы медикам передала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова вместе с партийцами областной организации. Политик рассказала, как команда "Европейской солидарности" помогает украинцам бороться с пандемией.

"В начале пандемии команда "Европейской солидарности" организовала некий волонтерский хаб, все наши общественные организации, молодежная, "Дело общин", предприниматели активно включились в борьбу с эпидемией. За месяц результаты действительно нас радуют, нам удалось раздать более 300 тысяч защитных масок, починить около 40 аппаратов ИВЛ, а недавно фонд семьи Порошенко закупил 130 тысяч защитных костюмов для медиков. Как вы знаете, есть специализированный информационный портал, где мы смотрим какая больница как обеспечена. Согласно этому команда делает анализ и определяет степень необходимости в каждом конкретном медицинском учреждении", – отметила Ионова.

В ближайшие дни партийцы "Европейской солидарности" доставят остальные помощи медучреждениям региона.

"Один комплект защитного костюма для медиков стоит в районе 800 гривен. Ранее мы уже передали 100 костюмов в Запорожскую областную инфекционную больницу, которая является главной в борьбе с коронавирусом. Это было около 2 недель назад. Также на средства фонда нам удалось отремонтировать 3 аппарата ИВЛ опорной больницы Бердянска. Костюмы, которые привезли на этот раз мы распределили среди 10 больниц области, в том числе для Детской больницы №5 г. Запорожья и роддома №4", – отметил народный депутат восьмого созыва, председатель Запорожской территориальной организации партии Игорь Артюшенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что власти провалила подготовку к эпидемии коронавируса на уровне медицинских учреждений, признают две трети врачей в Украине.

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