Фонд Порошенко передал в Винницу оборудование для борьбы с коронавирусом

Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования в Винницкую городскую больницу №1. Среди медаппаратуры – монитор пациента М50 с часовым аккумулятором, шприцевой насос, отсос хирургический, 30 пульсоксиметров, 3 ларингоскопа.

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Заведующий инфекционным отделением Анатолий Черный отметил, что врачи сейчас крайне нуждаются в поддержке и материально-техническом обеспечении, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Мы очень благодарны Фонду Петра Порошенко за оказанную помощь. Она своевременная и нужная людям, которые сейчас ожидают – понадобится это все или нет. Лучше бы конечно, чтобы все это не понадобилось сейчас, но главное, что если все это понадобится, то оно будет спасать жизнь пациентам", – отметил он.

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Врач Валерий Каминский, который возглавляет городскую ячейку партии "Европейская солидарность", отметил, что предоставленное оборудование необходимо для лечения больных осложнениями от коронавурсного заражения.

"В первую очередь это пульсоксиметры, это оборудование, которое позволяет определить уровень кислорода в крови и, учитывая течение заболевания COVID19, первое, что у людей страдает, это насыщенность крови кислородом. Когда человек попадает в реанимационное отделение, врачам очень важно определить количество насыщенности крови кислородом. Именно это позволяют делать пульсоксиметры, которые в достаточном количестве сегодня поступают", – подчеркнул специалист.

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Председатель Винницкой территориальной организации партии "Европейская солидарность" Андрей Гижко сообщил, что помощь врачам не ограничится только этим оборудованием. Поскольку купить новую медаппаратуру сейчас чрезвычайно трудно из-за огромного спроса в мире, за счет Фонда Порошенко будут восстанавливаться имеющиеся аппараты искусственной вентиляции легких, как это уже было сделано для Киевской больнице скорой помощи. Там после обновления полноценно заработали десять аппаратов ИВЛ.

eurosolidarity.org

"Сегодня мы общаемся с детской областной больницей, где тоже есть боксированные отделения, для того, чтобы реанимировать, фактически восстановить аппараты ИВЛ. Уже в ближайшее время будут перечислены средства за ремонт этих аппаратов ИВЛ, и таким образом детская областная больница будет тоже готова принимать больных, если в этом будет необходимость. Следующий вопрос, который мы перед собой ставим – это обеспечить врачей, тех кто на передовой, средствами индивидуальной защиты.

Вы знаете, что также "Рошен" 10 тысяч индивидуальных средств защиты покупает за счет средств корпорации и они будут передаваться по всей Украине", – сообщил Гижко.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"Сегодня украинские больницы – это передовая. Так как солдат на передовой без оружия не может защищать нашу страну, так и врач не может без инструментов оборудования защищать здоровье наших пациентов. Как в 2014 году, когда украинская армия стояла перед нашествием неготовой, была восстановлена благодаря и волонтерскому движению, благодаря четкому управлению тогда президента Петра Порошенко.

Сегодня, имея ответственную гражданскую позицию, винницкий областной центр партии "Европейская солидарность" и Фонд Порошенко передают винницкой больнице оборудование, которое даст возможность врачам оказать помощь", – отметил народный депутат восьмого созыва Руслан Демчак.

Также сегодня во Львове Николай Княжицкий и Олег Синютка передали больнице №8 аппарат ИВЛ, который был оплачен счет Фонда Порошенко. Комплекты реанимационного оборудования от фонда Порошенко на днях также поступили в больницы Львова, Харькова и Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры во Львовский областной госпиталь.

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