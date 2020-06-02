Фонд Порошенко передал одни из лучших ИФА-тестов на COVID-19 и оборудование в больницы Киевщины

В День защиты детей жена пятого президента Петра Порошенко Марина передала оборудование и средства защиты в детский реабилитационный центр и в медицинские учреждения на Киевщине.

В частности, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью Броварского городского совета получил от Фонда Порошенко 3 монитора для проведения онлайн-уроков, общения с персоналом и онлайн включения учащихся, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

Порошенко отметила, что в условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение стало насущной необходимостью.

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"Это действительно требования времени, мы все оказались в ситуации, когда детей надо учить дистанционно и иметь средства, чтобы общаться с работниками и работать онлайн. И мониторы помогут решить эти вопросы", – сказала она.

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"Мы долгое время работаем вместе с Броварским реабилитационным центром, у нас долгая история. Мы помогали и в материально-техническом обеспечении – сделали так, чтобы заработал лифт, помогали, чтобы увеличилась площадь. Потому что в этом здании, когда мы начали сотрудничать, было несколько различных организаций. Сейчас это уже действительно заведение, которое может полноценно работать, оказывать реабилитационные услуги детям с инвалидностью в полном объеме", – рассказала Порошенко.

По ее словам, здесь собираются построить бассейн для детей с инвалидностью. Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, даже переезжают сюда, чтобы иметь возможность здесь обслуживаться. "Это прекрасный пример современного реабилитационного центра, который станет образцом для всей Украины", – добавила Порошенко.

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Директор Центра Валерий Иваненко отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.

"Все, что сейчас имеет Броварской реабилитационный центр – это благодаря нашим спонсорам, в частности Фонду Петра и Марины Порошенко. Автобус, оборудование лифта, компьютерное оборудование – все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А комп'ютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, является настоящеv требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшее время будет обустроенj таких рабочих мест еще для 7-х врачей", – отметил он.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

По словам депутата Киевского областного совета от "Европейской солидарности" Олега Иваненко, впервые в Украине введены онлайн-программы по реабилитации детей именно в Броварском центре.

"Благодаря компьютерному оборудованию, которое еще раньше передал Центра Фонд Порошенко, врачи-реабилитологи смогли дистанционно работать с детьми в течение всего карантина", – рассказал Олег Иваненко.

Марина Порошенко также передала 400 швейцарских ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, 5 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов для медиков Центра семейной медицины Амбулатории №7 и Станции экстренной помощи Броварской многопрофильной клинической больницы.

eurosolidarity.org

"На сегодняшний день мы действительно наблюдаем такую ситуацию, когда под угрозой в первую очередь оказались медицинские работники, потому что они первые контактируют с больными. К сожалению, нет достаточного обеспечения средствами защиты", – сказала Порошенко.

Она отметила, что переданы костюмы высокого качества, многоразовые, сертифицированные. "Они являются надежными, и я надеюсь, что они пригодятся. Надеюсь, что они помогут защитить здоровье ваших работников. Думаю, что совместными усилиями мы сможем локализовать эту проблему, мы сможем сделать так, чтобы в случае второй третьей волны коронавируса мы были уже более подготовленными и обеспеченными всем необходимым", – подчеркнула Порошенко.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Руководитель Броварского Городского Центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов поблагодарил за предоставленную Фондом Порошенко помощь и защитные средства.

"Хотелось бы поблагодарить "Европейскую солидарность" и Фонд Петра Порошенко за оказанную помощь. Нам передали 50 защитных костюмов для врачей. Эти костюмы производства Южной Кореи действительно очень высокого качества, поскольку специально прорезиненные с бахилами. Такая помощь оказалась актуальной и нашим врачам эти костюмы очень понадобятся", – говорит Игорь Кравцов.

Порошенко также отметила, что швейцарские высокоточные ИФА-тесты компании Roche были доставлены Фондом Порошенко конце прошлой недели в Украину и уже с понедельника развозятся по всей Украине. Она подчеркнула важность использования этих тестов для скорейшего тестирования в частности врачей, которые являются первыми в группе риска из-за постоянного контакта с больным коронавирусом, членов их семей, а также доноров крови.

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"Это современные тесты. Я думаю, что это поможет во-первых иметь объективную статистику заболеваний, а во-вторых поможет локализовать больных коронавирусом", – подчеркнула она.

"Мы благодарим за помощь для защиты медицинских работников. Мы также средства, которые должны потратить на закупку этих костюмов, потратили на закупку лекарств, оборудования", – сказал директор Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк. Он отметил, что лаборатория больницы уже имеет оборудование швейцарской компании Roche.

"Мы понимаем, что это одно из лучших из того, что существует в лабораторной диагностике. И мы его широко используем", – отметил глава больницы.

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Всего с начала пандемии у Порошенко уже потратили на помощь больницам, медикам и людям с уязвимых групп 100 млн гривен. В 2019 году были реализованы социальные и благотворительные проекты на сумму 200 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области партия "Европейская Солидарность" передала 500 костюмов в больнице от Фонда Порошенко и корпорации ROSHEN.