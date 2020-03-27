Фонд Порошенко передал оборудование в эпицентр коронавируса на Тернопольщине

Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование Монастыриской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области.

Среди медицинского оборудования – монитор пациента, хирургический отсос, шприцевой насос, пульсоксиметры и ларингоскопы, сказано в сайте пресс-службы партии "Европейская солидарность".

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"Спасибо за такую помощь. Сейчас она нужна как никогда. Особенно такой аппарат, как инфузомат, что дозирует введение медикаментов больным, как отсос, что также крайне необходим. Мы имели один инфузомат. Теперь имеем два. Спасибо за дыхательную аппаратуру, блок масок. Все сертифицировано. Мы получили все документы. Отдельно благодарим Фонд Порошенко, Софии Федине и всем, кто присоединился", – подчеркнул районный хирург Василий Ференц.

eurosolidarity.org

Председатель фракции "Европейская солидарность" в Тернопольском областном совете Степан Барна сообщил, что Монатириский район был выбран, потому что именно там зафиксирована вспышка коронавируса в Тернопольской области.

"Европейская Солидарность" как политическая сила осознает ответственность, которая сейчас легла на нашу власть в связи с пандемией. Мы украинская оппозиция, которая понимает, что нельзя быть оппозицией к украинскому народу. Поэтому реализуем этот проект по всей Украине. В Тернопольской области мы это в делаем в наиболее кризисной районной больнице. Монастыриском районном центре, который нуждается в такой поддержке. Сейчас туда действительно боятся ехать, но мы везем помощь, потому что хотим, чтобы жители Монастыриского района, которые находятся в кризисной ситуации, получили поддержку. Уверен, что мы победим и коронавирус, и москалей", – сказал он.

Председатель Тернопольской территориальной организации партии "Европейская солидарность", народный депутат восьмого созыва Тарас Юрик подчеркнул, что Фонд Порошенко начал этот проект, потому что в украинских больницах есть значительная потребность в закупке медицинского оборудования для подготовки к эпидемии.

"Фактически каждая больница сейчас нуждается огромном количестве оборудования, которое может спасти жизнь украинцев. Сегодня передаем реанимационное оборудование. Мы знаем, что сегодня самая кризисная ситуация в Монастыриской больницу. Там есть потребность в широком оборудовании и часть этого оборудования сегодня экстренно туда передаем, потому что понимаем остроту необходимости ", – отметил Юрик.

Комплекты реанимационного оборудования от Фонда Порошенко на днях также поступили в больницы Львова, Днепра, Одессы и Винницы. На средства Фонда восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, приобретенн аппарат ИВЛ для львовской больницы. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницькой детской больницы, поскольку покупка нового медицинского оборудования сейчас крайне затруднена из-за большого спроса в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры во Львовский областной госпиталь.

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