Фонд Порошенко передал медучреждениям Украины высококачественные ИФА-тесты на коронавирус из Швейцарии

В Украину доставлено 43 тысячт высококачественных ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые Фонд Порошенко с волонтерами уже передают в медучреждения.

Тесты производства швейцарской корпорации La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий, будут отправлены в первую очередь в регионы Украины, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных. В дальнейшем широкомасштабное тестирование запланировано и в других регионах Украины, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что широкое тестирование на COVID-19 является одним из важнейших элементов стратегии борьбы против коронавируса. Тестирование позволяет выявить значительное количество людей, которые перенести болезнь бессимптомно, чтобы оценить и контролировать реальный масштаб эпидемии.

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Швейцарские ИФА-тесты La Roche имеют высокую специфичность (99.2%) и 100% чувствительность к коронавируса.

Благодаря масштабному тестированию можно выявить потенциальных доноров плазмы крови. Плазма тех, кто переболел, может быть использована для лечения тяжелобольных коронавирус. А создание препаратов с такой плазмы является одним из наиболее перспективных направлений в разработке лекарств против коронавируса, и сейчас является глобальным трендом.

eurosolidarity.org

У Порошенко отметили, что тестирование будет осуществляться бесплатно. В первую очередь тестировать будут категории граждан, которые находятся в группе риска, в том числе медицинских работников и членов их семей, граждан с уязвимых категорий, потенциальных доноров плазмы крови. Такой подход позволит совместить борьбу против вируса с правом людей на труд.

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Как сообщал OBOZREVATEL, рекордное количество продуктовых наборов – 6500 – в сутки собрали активисты в Открытом офисе партии "Европейская Солидарность". В общем усилиями Фонда Порошенко, неравнодушных волонтеров, благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов.

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