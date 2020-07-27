Фонд Порошенко передал медучреждениям Украины ИФА-тесты мирового уровня

Медучреждения Украины получили от Фонда Порошенко новую партию с 10 тысяч высокоточных ИФА-тестов для выявления коронавируса производства швейцарской компании Roche.

Они позволяют оперативно проводить диагностику медицинским работникам и пациентам, чтобы предотвращать распространение COVID-19 в лечебных учреждениях, отметили медики из разных областей Украины. Как сообщает пресс-служба "ЕС", всего в страну доставлены уже более 50 тысяч тестов Roche.

"Эти тесты новые, на новом суперсовременном оборудовании, которое ранее не использовалось в Украине. Точность чрезвычайно высока, практически 99%", – отметил заведующий донорским отделом Львовского центра общественного здоровья Игорь Горбаль.

Больницы Украины получили 10 тыс. ИФА-тестов от Фонда Порошенко

Его мнение поддержал медицинский директор по хирургической помощи Волынской областной больницы Николай Галей, добавив, что это очень нужная вещь для определения логистики больного: где ему оперироваться и проходить лечение.

Больницы Украины получили 10 тыс. ИФА-тестов от Фонда Порошенко

Со своей стороны главный врач Ривненской центральной городской больницы Евгений Кучерук объяснил, что своевременное тестирование является первоочередным условием борьбы с эпидемией.

Больницы Украины получили 10 тыс. ИФА-тестов от Фонда Порошенко

"Тесты Roche – это мировой стандарт, качество мирового уровня. Оборудование может делать более тысячи тестов в сутки. Теперь мы можем проводить качественную диагностику коронавируса у наших пациентов", – добавил директор КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрий Егоров.

Больницы Украины получили 10 тыс. ИФА-тестов от Фонда Порошенко

Фонд Порошенко, говорится в сообщении, с первых недель пандемии доставляет в медицинские учреждения в разных регионах Украины помощь для врачей.

"К сожалению, власть оказалась неспособной защитить украинцев. В таких условиях медики в первую очередь нуждаются в нашей защите. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы высокоточными тестами и средствами защиты. И я горд, что благодаря нашей помощи удалось сохранить здоровье тысяч людей. Спасибо медикам за каждую спасенную жизнь", – отметил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Больницы Украины получили 10 тыс. ИФА-тестов от Фонда Порошенко

Справка: Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. В 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса Фонд потратил уже больше 100 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пребывания в Тернопольской области пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Ссолидарность" Петр Порошенко передал медучреждениям очередную партию ИФА-тестов компании Roche.