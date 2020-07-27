Фонд Порошенко передал медучреждениям Украины ИФА-тесты мирового уровня
Медучреждения Украины получили от Фонда Порошенко новую партию с 10 тысяч высокоточных ИФА-тестов для выявления коронавируса производства швейцарской компании Roche.
Они позволяют оперативно проводить диагностику медицинским работникам и пациентам, чтобы предотвращать распространение COVID-19 в лечебных учреждениях, отметили медики из разных областей Украины. Как сообщает пресс-служба "ЕС", всего в страну доставлены уже более 50 тысяч тестов Roche.
"Эти тесты новые, на новом суперсовременном оборудовании, которое ранее не использовалось в Украине. Точность чрезвычайно высока, практически 99%", – отметил заведующий донорским отделом Львовского центра общественного здоровья Игорь Горбаль.
Его мнение поддержал медицинский директор по хирургической помощи Волынской областной больницы Николай Галей, добавив, что это очень нужная вещь для определения логистики больного: где ему оперироваться и проходить лечение.
Со своей стороны главный врач Ривненской центральной городской больницы Евгений Кучерук объяснил, что своевременное тестирование является первоочередным условием борьбы с эпидемией.
"Тесты Roche – это мировой стандарт, качество мирового уровня. Оборудование может делать более тысячи тестов в сутки. Теперь мы можем проводить качественную диагностику коронавируса у наших пациентов", – добавил директор КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрий Егоров.
Фонд Порошенко, говорится в сообщении, с первых недель пандемии доставляет в медицинские учреждения в разных регионах Украины помощь для врачей.
"К сожалению, власть оказалась неспособной защитить украинцев. В таких условиях медики в первую очередь нуждаются в нашей защите. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы высокоточными тестами и средствами защиты. И я горд, что благодаря нашей помощи удалось сохранить здоровье тысяч людей. Спасибо медикам за каждую спасенную жизнь", – отметил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Справка: Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.
Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. В 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса Фонд потратил уже больше 100 миллионов гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время пребывания в Тернопольской области пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Ссолидарность" Петр Порошенко передал медучреждениям очередную партию ИФА-тестов компании Roche.