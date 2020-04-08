"Тестов мало, врачи три недели не были дома": Фонд Порошенко оказал помощь Умани в борьбе с коронавирусом

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко побывала в медицинских учреждениях Черкасской области и передала врачам защитные костюмы от Фонда Порошенко.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Прямой". Геращенко напомнила, что два города в Черкасской попали в эпицентр COVID-19 – Умань и Каменка.

"В Умани сегодня зарегистрировано 10 случаев коронавируса. К сожалению, двое детей. Конечно, важно заботиться о том, чтобы все больные получили необходимое лечение. А сделать это могут только медики, которые сегодня оказались самыми незащищенными", – отметила Геращенко.

Она рассказала, что врачи Уманской городской больницы, которые работают в инфекционном отделении, уже три недели не были дома.

"Они живут в общежитии рядом с больницей, для того чтобы помогать тем, кто заболел, и не подвергать опасности свои семьи. Это сегодня воины света, которые защищают Украину в тылу от пандемии. Мы имели серьезное общение с главным врачом и мэром Умани. Они рассказывают, что медики должны быть защищены через маски, костюмы, дезинфекторы. Всего этого катастрофически не хватает", – заметила Геращенко.

Политик также обратила внимание на необходимость существенно повысить оплату труда медицинского персонала.

"В Умани приняли решение на сессии местного совета по 12 тысяч гривен выплатить всему медперсоналу больницы, которая сегодня работает для лечения больных COVID. При этом в бюджете, который планируют принять в эту пятницу, забирают все деньги из регионов, из статей децентрализации и оставляют регионы обнаженными. А ведь именно регионы сегодня это нагрузка тянут по борьбе с коронавирусом", – отмечает Геращенко.

"Сегодня защитные костюмы от фонда Петра Порошенко, от нашей политической команды направились в Черкассы, где так же работает инфекционная больница. И уже на следующей неделе такие защитные костюмы получат другие больницы региона. Это и Каменка, Шпола, Золотоноша. Мы больше передадим на Умань и Черкассы, потому что сегодня эти больницы нуждаются в такой помощи", – сообщила Геращенко.

"Также мы привезли маски, дезинфекторы, но еще врачи просят оказать содействие в ремонте аппаратов искусственной вентиляции легких. Трудно – санитарные фирмы, структуры, которые могли бы делать этот ремонт, перегружены. Поэтому обращаюсь ко всем соответствующим структурам, которые занимаются ремонтом медицинской техники. А фонд Петра Порошенко готов оплатить этот ремонт", – сообщила Геращенко.

Она также поблагодарила всех, кто на местах не остается в стороне и объединяет свои усилия. Геращенко также обратила внимание на отсутствие эффекта от распиаренных "усилий" центральной власти.

"Бизнес здесь объединил свои скромные возможности, и как в 14 году делают заказ на защитные костюмы, маски для больниц. Я спросила, сколько тестов является в Умани, где установлено уже 10 больных коронавирусом, а также надо проверить контакты этих людей, чтобы установить цепочку заболеваний. На город есть 150 тестов.

А где 250 тысяч тестов, которые якобы закупила власть, где они? Если их не хватает ни в Киеве, ни в Черкасской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Винницкой. Нет системного ответа власти на противодействие вируса и как спасать экономику. И пытаются переложить ответственность на самих украинцев. Те кто вывезли маски, где их ответственность? Все это беспокоит – те изменения в бюджете, где предусмотрено никаких системных ответов на поддержку медиков и экономики", – заметила Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киевская городская клиническая больница скорой помощи получила 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были полностью восстановлены за счет Фонда Порошенко.

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