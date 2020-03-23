Фонд Новинского закупил в Китае 10 аппаратов ИВЛ для региональных клиник

Благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил в КНР 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут поставлены в региональные клиники.

Как сообщается на официальной странице Фонда в сети Facebook, закупленное оборудование, среди прочего, сегодня ночью прибыло в Украину спецрейсом, организованным Офисом президента Украины.

Этим ж рейсом в страну доставлены закупленные Фондом 850 комплектов защитной одежды и 1000 медицинских очков для медперсонала.

Сегодня аппараты, спецодежда и тесты будут отправлены в специализированные лечебные учреждения Мариуполя, Херсона, Черновцов и других городов Украины. Также клиникам будут переданы 100 тыс. медицинских масок, закупленных на внутреннем рынке.

Особенность привезённых ИВЛ заключается в том, что они рассчитаны на поддержание 2-х больных.

"Каждый из нас – вне зависимости от должности и достатка – должен сделать свой посильный вклад, чтобы наша страна прошла эти времена турбулентности достойно. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы минимизировать негативные последствия, особенно для тех людей, которые остро нуждаются в заботе и входят в основную группу риска: пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда", – отметил Новинский.

Ранее в своем обращении к президенту, правительству, коллегам из Верховной Рады Новинский призвал организовать доставку гуманитарной и медицинской помощи для граждан на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Никто не имеет права самоустраняться, обособляться, проявлять свой политический эгоизм. От наших совместных действий и консолидации усилий, от способности перешагнуть через мелочные обиды и противоречия зависят не только жизнь и благосостояние наших граждан, но и само будущее Украины", – заявил политик.

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