Фонд Мунтяна профинансировал молодежный лагерь "VоYoung-2019"

Основным приоритетом Владимира и Виктории Мунтян, и Духовного Центра "Возрождение" в частности, является формирование личных отношений с Богом, как основной ценности в жизни молодежи.

Специально для этого, благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Мунтяна, были созданы лагеря, на которых молодежь может не только бесплатно отдохнуть, а и получить наставление в вере от основателя движения "Возрождение" Владимира Мунтяна и других опытных наставников.

Лагерь VоYoung Camp-2019 Благотворительный фонд Владимира Мунтяна

На лагерь VоYoung Camp-2019, который проходит с 26 по 30 августа на Киевском море в Лютеже, зарегистрировалось 240 человек из разных городов Украины и других стран. Каждый ехал со своими ожиданиями, однако главные из которых – познать своё предназначение, найти новых друзей и хорошо отдохнуть.

Тема лагеря в этом году – "Отношения". Каждый день посвящён определенным сферам жизни и сферам взаимоотношений: взаимоотношения в церкви, взаимоотношения в семье, а также взаимоотношения между парнем и девушкой.

Залог успеха в каждой нации – это формирование правильных ценностей и приоритетов в сердцах молодежи. Именно благодаря Владимиру Мунтян и его фонду, сегодня молодежь может познакомиться с Богом в непринужденной, дружеской атмосфере.

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