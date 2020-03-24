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24 марта • обновлено в 15:35
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Фонд Бориса Колесникова выделил средства на борьбу с коронавирусом в Константиновке

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Неутешительная статистика распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине свидетельствует о том, что число зараженных увеличивается ежедневно. В Донецкой области лабораторными исследованиями официально подтвержден пока один случай заболевания COVID-19. Проблема своевременной диагностики и лечения усугубляется тем, что в учреждениях здравоохранения региона нет достаточного количества необходимого оборудования. Об этом знают на всех уровнях власти. Время идет, а вопрос так и остается открытым.

Это напрямую коснулось и Константиновки. Острый дефицит индивидуальных средств защиты для медицинских работников и нехватка специального оборудования в случае резкого увеличения "тяжелых" пациентов – такими реалиями до недавнего времени жила городская сфера здравоохранения. Спасательным кругом в этой ситуации стала помощь благотворителей. Фонд Бориса Колесникова выделил средства на обеспечение потребностей лечебных учреждений Константиновки. На что их потратят и как это поможет противостоять коронавирусу, в интервью рассказала директор коммунального некоммерческого предприятия "Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета" Елена Руденко.

Елена Руденко

Елена Руденко

– Елена Станиславовна, насколько подготовленными оказались лечебные учреждения Константиновки к развитию пандемии коронавируса?

– На этот вопрос сложно ответить однозначно. Как вы знаете, у нас в стране идет медицинская реформа и финансирование сферы здравоохранения было рассчитано только на первый квартал 2020 года. То есть мы остались без годового резерва денежных средств, которыми могли бы хоть как-то маневрировать в этой ситуации. Плюс ко всему, развитие эпидемии привело к дефициту необходимых товаров и медикаментов: цены резко выросли, а предложения в разы сократились. Городские власти вовремя среагировали на ситуацию. Из местного бюджета было выделено 200 тыс. грн. По закону прямой процедуры мы смогли купить медикаменты: антибиотики, необходимые муколитические и гормональные препараты, противовирусные средства, растворы. Все эти лекарства мы распределим по городским лечебным учреждениям уже на этой неделе. Вот в принципе и все.

Сейчас в Украине начался второй этап борьбы с коронавирусом, который предполагает не только предупредительные мероприятия, а и, непосредственно, лечение заболевания. Помимо городской инфекционной больницы, которая была определена для приема пациентов с подозрением и лечением COVID-19, мы подготавливаем и другие лечебные учреждения. Так, в случае массового наплыва пациентов, их будут распределять в терапию, педиатрию и детское отделение интенсивной терапии. И здесь, как вы понимаете, будут совершенно другие потребности в оборудовании и медикаментах, которые, при всем желании, мы бы не покрыли самостоятельно.

– То есть помощь благотворителей оказалась весьма кстати?

– Я бы сказала даже больше: в сложившейся ситуации поддержка благотворителей стала единственным реальным шансом подготовки на начальном этапе. Президент благотворительного Фонда Борис Викторович Колесников предложил свою помощь на прошлой неделе. Все это время мы мониторили и обзванивали поставщиков, выясняли информацию о наличии товаров и оперативной доставке. Сейчас, когда наблюдается колоссальный спрос на дезинфицирующие и профессиональные защитные средства для медработников и специальное оборудование, приобрести все в сжатые сроки очень проблематично. К счастью, по некоторым позициям нам уже удалось достигнуть договоренностей.

– Расскажите подробно, о каком оборудовании и препаратах идет речь?

– В понедельник, 23 марта, мы получили поставку с профессиональными медицинскими респираторами. Вскоре нам обещают привезти мониторы пациента, пульсоксиметры и инфузоматы – это то, что удалось найти на складах поставщиков в Украине. В ближайшее время также доставят дезинфицирующие средства. Сейчас ведутся переговоры о поставках защитных костюмов для медицинского персонала и кислородных концентраторах 7F или 5F. В целом Фонд Бориса Колесникова выделил на закупку оборудования и препаратов немалые деньги, за что ему огромное спасибо.

– Как отразится наличие этого оборудования на медицинском персонале и обслуживании пациентов?

– Безусловно, положительно. Во-первых, врачи будут полностью застрахованы от заражения инфекцией, а, значит, работать без риска для своего здоровья. Во-вторых, пациенты смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь своевременно, оперативно и в полном объеме. И в этом огромная заслуга Бориса Колесникова. В очередной раз его Фонд проникся нашими проблемами и взялся за их решение. Инвестиции в медицину – это, прежде всего, инвестиции в здоровье народа, и, замечательно, что есть люди, которые осознают всю важность ситуации и готовы в этом всячески помогать.

– В завершение интервью посоветуйте нашим читателям, как защитить себя от COVID-19.

– Чтобы минимизировать риски заражения следует придерживаться простых правил. Как можно чаще мыть руки с мылом, в обязательном порядке не мене 20 секунд. Если нет возможности помыть руки, то рекомендую всем приобрести антисептик или спиртовые салфетки для обработки. Единственное, на что обратите внимание: антисептики должны быть только спиртосодержащими (минимум 60% спирта в составе). Не забывайте проветривать помещение. Пользуйтесь защитными масками и перчатками в многолюдных местах и не дотрагивайтесь руками до лица.

Если вы заболели, очень всех прошу: не ходите в общественные места, не распространяйте вирус, звоните семейному врачу.

И последнее: люди, которые возвращаются из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19, пожалуйста, будьте социально ответственными и останьтесь на 14 дней на самоизоляции. Желаю всем здоровья!

Беседу вела Наталья Жмуцкая

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Борис Колесников
Место
Украина
Теги
благотворительный фонд Фонд Бориса Колесникова
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