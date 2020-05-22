Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко дорогостоящие медицинские тренажеры

Фонд Бориса Колесникова продолжает реализацию благотворительной программы содействия учебным заведениям Украины. На днях меценаты передали Институту биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко медицинские симуляторы для занятий по анатомии общей стоимостью несколько миллионов гривен.

Новое оборудование поможет преподавателям проводить практические занятия в максимально приближенных к реальности условиях, а студентам – оттачивать профессиональные навыки.

Отныне юные медики будут использовать новейшие современные тренажеры для внутривенных, внутримышечных инъекций и венепункций; наложения швов; отработки навыков эпидуральных и спинальных инъекций; аускультации со смартскопом, а также хирургические тренажеры, симуляторы родов и манекены-фантомы для сердечно-легочной реанимации.

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

После окончания карантина в университете состоится торжественное открытие учебной аудитории с новыми тренажерами, которое посетят руководство Фонда, преподаватели, студенты, представители профильных ведомств и СМИ.

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко медицинские тренажеры Фонд Бориса Колесникова

Напомним, в феврале Фонд Бориса Колесникова открыл в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко первую в Украине медицинскую аудиторию виртуальной реальности. Теперь у студентов есть возможность сочетать лекции и практические занятия с применением VR-систем – комплексом технических средств, которые погружают в виртуальную среду.