Фонд Бориса Колесникова передал университету им. Шевченко дорогостоящие медицинские тренажеры
Фонд Бориса Колесникова продолжает реализацию благотворительной программы содействия учебным заведениям Украины. На днях меценаты передали Институту биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко медицинские симуляторы для занятий по анатомии общей стоимостью несколько миллионов гривен.
Новое оборудование поможет преподавателям проводить практические занятия в максимально приближенных к реальности условиях, а студентам – оттачивать профессиональные навыки.
Отныне юные медики будут использовать новейшие современные тренажеры для внутривенных, внутримышечных инъекций и венепункций; наложения швов; отработки навыков эпидуральных и спинальных инъекций; аускультации со смартскопом, а также хирургические тренажеры, симуляторы родов и манекены-фантомы для сердечно-легочной реанимации.
После окончания карантина в университете состоится торжественное открытие учебной аудитории с новыми тренажерами, которое посетят руководство Фонда, преподаватели, студенты, представители профильных ведомств и СМИ.
Напомним, в феврале Фонд Бориса Колесникова открыл в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко первую в Украине медицинскую аудиторию виртуальной реальности. Теперь у студентов есть возможность сочетать лекции и практические занятия с применением VR-систем – комплексом технических средств, которые погружают в виртуальную среду.