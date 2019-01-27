|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию

1.3т

27 января тридцать победителей образовательного конкурса "Пищевые технологии 2019" отправились на международную выставку кондитерских изделий и снеков ISM 2019 в Германию.

Конкурс течение двух месяцев проводился благотворительным Фондом Бориса Колесникова для студентов профильных вузов Украины. В нем приняли участие 1000 юных кондитеров из Киева, Харькова, Красногоровки, Луцка, Днепра, Одессы, Умани, Сум, Чернигова, Николаева, Кривого Рога и Херсона. Тридцать лучших конкурсантов были награждены сертификатами на посещение ведущей отраслевой выставки в Европе.

Новости
Итоги конкурса ''Агро 2019'': студенты аграрных вузов Украины поедут во Францию

В Кельне студенты проведут четыре дня. Их ждут: знакомство с городом и его достопримечательностями, визит в самый известный в мире Музей шоколада и, конечно же, два насыщенных дня на форуме ISM 2019, где они узнают о трендах, новинках и инновациях мировой пищевой отрасли. Кроме того, ребята пообщаются с зарубежными коллегами, пройдут мастер-классы, посетят стенды лидеров рынка.

Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию
Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию
Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию
Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию
Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию

Напомним, Фонд Бориса Колесникова Бказывает всестороннюю поддержку студентам технических специальностей Украины – реализует образовательные конкурсы, внедряет молодежные программы, поощряет лучших молодых специалистов поездками на зарубежные выставки. В 2017 и 2018 годах Украинский форум благотворителей назвал Фонд лучшей отечественной благотворительной организацией с бюджетом от 10 до 100 млн грн, вложенных в развитие образования и науки страны.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Севченко Николай
Севченко Николай
Перед выборами сразу все такие умные, добрые, щедрые и любят Украину.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги