Фонд Бориса Колесникова отправил украинских студентов на масштабный форум в Германию

27 января тридцать победителей образовательного конкурса "Пищевые технологии 2019" отправились на международную выставку кондитерских изделий и снеков ISM 2019 в Германию.

Конкурс течение двух месяцев проводился благотворительным Фондом Бориса Колесникова для студентов профильных вузов Украины. В нем приняли участие 1000 юных кондитеров из Киева, Харькова, Красногоровки, Луцка, Днепра, Одессы, Умани, Сум, Чернигова, Николаева, Кривого Рога и Херсона. Тридцать лучших конкурсантов были награждены сертификатами на посещение ведущей отраслевой выставки в Европе.

В Кельне студенты проведут четыре дня. Их ждут: знакомство с городом и его достопримечательностями, визит в самый известный в мире Музей шоколада и, конечно же, два насыщенных дня на форуме ISM 2019, где они узнают о трендах, новинках и инновациях мировой пищевой отрасли. Кроме того, ребята пообщаются с зарубежными коллегами, пройдут мастер-классы, посетят стенды лидеров рынка.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова Бказывает всестороннюю поддержку студентам технических специальностей Украины – реализует образовательные конкурсы, внедряет молодежные программы, поощряет лучших молодых специалистов поездками на зарубежные выставки. В 2017 и 2018 годах Украинский форум благотворителей назвал Фонд лучшей отечественной благотворительной организацией с бюджетом от 10 до 100 млн грн, вложенных в развитие образования и науки страны.

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