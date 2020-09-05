Фонд Рината Ахметова стал лидером в области благотворительности за последние 15 лет
Международный день благотворительности традиционно отмечается 5 сентября. В Украине лидером этой сферы на протяжении многих лет является Фонд Рината Ахметова, созданный 15 лет назад и ставший самой большой благотворительной инициативой страны. В общей сложности, с момента создания Фонда зафиксировано свыше 15 миллионов фактов оказания помощи.
Благодаря десяткам программ и проектов помощь и надежду получают самые нуждающиеся. И в первую очередь – дети. Фонд занимается глобальными и социальными вопросами. Его деятельность изменила отношение общества к теме усыновления. Программа и портал "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" помогли обрести семью для почти 10 000 детей.
Благодаря одной из крупнейших программ Фонда – Гуманитарному Штабу, с 2014 года помощь Рината Ахметова поступала самым незащищенным жителям на линии соприкосновения на Донбассе. Свыше 12,5 миллионов продуктовых наборов доставлено в охваченный конфликтом регион. В результате спасено более миллиона человек и предотвращена гуманитарная катастрофа на востоке страны. Опыт Фонда по спасению жизней и оказанию помощи в условиях вооруженного конфликта до сих пор остается уникальным для Украины.
"В феврале страна столкнулась с такой серьезной угрозой, как эпидемия коронавируса. Первым на помощь Украине пришел Ринат Ахметов. Он выделил 300 миллионов гривен на борьбу с инфекцией в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Они были направлены на решение важнейших медицинских потребностей: от средств индивидуальной защиты для врачей до сложного медицинского оборудования для государственных больниц, опорных для спасения жизней. В частности, Фонд закупил свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Свыше 100 из них уже поступили в государственные больницы, которые нуждаются в подобном оборудовании больше других", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.
Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медиков Фонд Рината Ахметова, это реанимационное оборудование высокого класса. Они будут необходимы для спасения жизни людей и после эпидемии.
Сами медики подчеркивают, что потребность страны в современных аппаратах ИВЛ до сих пор остается высокой.
"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за то, что у пациентов появляется шанс на адекватное лечение в соответствии с современными протоколами. Аппараты от Фонда Рината Ахметова являются аппаратами высокого класса и дают возможность по современным протоколам обеспечивать искусственную вентиляцию легких у пациентов с осложненным течением данной вирусной инфекции", – сказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.
Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней".
Еще одним проектом всеукраинского масштаба в 2019 стали "200 скорых для Украины". За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. Установленная в них медтехника ни в чем не уступает скорым частных клиник. По сути, каждый автомобиль – это кабинет реанимации на колесах, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты.
"Оборудование машин позволяет своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, а это главная причина вызовов скорой помощи. Каждый третий пациент скорой – с инфарктом или инсультом. Также в машинах есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в ДТП – тех, кто получил переломы. По-настоящему бесценный проект", – уточнил директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.
200 скорых от Фонда Рината Ахметова за год позволят врачам совершить более миллиона выездов и спасти более миллиона человеческих жизней. Кроме того, впервые такие суперсовременные машины на базе внедорожников получили государственные амбулатории в отдаленных регионах.
Благотворительная деятельность Фонда Рината Ахметова известна далеко за пределами Украины. Сегодня он – полноправный участник Европейского центра фондов (EFC) и международного благотворительного сообщества.