Фонд Рината Ахметова стал лидером в области благотворительности за последние 15 лет

Международный день благотворительности традиционно отмечается 5 сентября. В Украине лидером этой сферы на протяжении многих лет является Фонд Рината Ахметова, созданный 15 лет назад и ставший самой большой благотворительной инициативой страны. В общей сложности, с момента создания Фонда зафиксировано свыше 15 миллионов фактов оказания помощи.

Благодаря десяткам программ и проектов помощь и надежду получают самые нуждающиеся. И в первую очередь – дети. Фонд занимается глобальными и социальными вопросами. Его деятельность изменила отношение общества к теме усыновления. Программа и портал "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" помогли обрести семью для почти 10 000 детей.

Благотворительная помощь Фонда Рината Ахметова

Благодаря одной из крупнейших программ Фонда – Гуманитарному Штабу, с 2014 года помощь Рината Ахметова поступала самым незащищенным жителям на линии соприкосновения на Донбассе. Свыше 12,5 миллионов продуктовых наборов доставлено в охваченный конфликтом регион. В результате спасено более миллиона человек и предотвращена гуманитарная катастрофа на востоке страны. Опыт Фонда по спасению жизней и оказанию помощи в условиях вооруженного конфликта до сих пор остается уникальным для Украины.

"В феврале страна столкнулась с такой серьезной угрозой, как эпидемия коронавируса. Первым на помощь Украине пришел Ринат Ахметов. Он выделил 300 миллионов гривен на борьбу с инфекцией в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Они были направлены на решение важнейших медицинских потребностей: от средств индивидуальной защиты для врачей до сложного медицинского оборудования для государственных больниц, опорных для спасения жизней. В частности, Фонд закупил свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Свыше 100 из них уже поступили в государственные больницы, которые нуждаются в подобном оборудовании больше других", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Благотворительная помощь Фонда Рината Ахметова

Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медиков Фонд Рината Ахметова, это реанимационное оборудование высокого класса. Они будут необходимы для спасения жизни людей и после эпидемии.

Благотворительная помощь Фонда Рината Ахметова

Сами медики подчеркивают, что потребность страны в современных аппаратах ИВЛ до сих пор остается высокой.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за то, что у пациентов появляется шанс на адекватное лечение в соответствии с современными протоколами. Аппараты от Фонда Рината Ахметова являются аппаратами высокого класса и дают возможность по современным протоколам обеспечивать искусственную вентиляцию легких у пациентов с осложненным течением данной вирусной инфекции", – сказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней".

Благотворительная помощь Фонда Рината Ахметова

Еще одним проектом всеукраинского масштаба в 2019 стали "200 скорых для Украины". За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. Установленная в них медтехника ни в чем не уступает скорым частных клиник. По сути, каждый автомобиль – это кабинет реанимации на колесах, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты.

"Оборудование машин позволяет своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, а это главная причина вызовов скорой помощи. Каждый третий пациент скорой – с инфарктом или инсультом. Также в машинах есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в ДТП – тех, кто получил переломы. По-настоящему бесценный проект", – уточнил директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.

200 скорых от Фонда Рината Ахметова за год позволят врачам совершить более миллиона выездов и спасти более миллиона человеческих жизней. Кроме того, впервые такие суперсовременные машины на базе внедорожников получили государственные амбулатории в отдаленных регионах.

Благотворительная деятельность Фонда Рината Ахметова известна далеко за пределами Украины. Сегодня он – полноправный участник Европейского центра фондов (EFC) и международного благотворительного сообщества.