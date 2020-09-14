У Фокиной оригинально ответили Obozrevatel о причастности к назначению дедушки

Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина и нынешнего представителя в составе Трехсторонней контактной группы в Минске светская львица Мария Фокина сейчас "занята записью своего альбома, из-за чего нет ни одной свободной минуты на комментарий или интервью".

Об этом OBOZREVATEL сообщила ее помощница Светлана на просьбу прокомментировать скандал, вызванный интервью Марии. Она призналась, что Фокин получил эту должность благодаря ее личному знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Маша сказала, что сейчас занята записью своего нового альбома. У нее нет свободной минутки. К сожалению, она не сможет дать вам интервью", – написала Светлана и посоветовала OBOZREVATEL обратиться уже после выпуска нового альбома.

На уточнение издания, когда он выйдет – у Фокиной утвердительного ответа не дали. Мол, точная дата неизвестна. Вместе с тем нам пытались помочь связаться с самим Фокиным. Однако через 15 мин после этого, Светлана написала, что он тоже не может дать интервью из-за нехватки времени.

"Извините, уточнила у Марии по поводу контактов помощника Витольда Фокина, он тоже сейчас не имеет возможности дать интервью из-за плотного графика", – подчеркнула Светлана.

Судя по Instagram Фокиной, писать свой музыкальный альбом она начала где-то 2 недели назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали личную переписку главы ОПГ Андрея Ермака и внучки первого премьер-министра Украины и первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина – Марии – за 2012 год. Сообщество "Рагу.ли" в Facebook разместило совместное фото Ермака и Фокиной. Под снимком глава ОПГ написал: "Красиво лежишь, судя по фотографиям". На что девушка ответила: "Спасибо, буду".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!