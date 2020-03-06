Фрегат Военно-морских сил ВСУ "Гетман Сагайдачный" провел боевые учения в море, отработав противодиверсионную борьбу, тактическое маневрирование и стрельбы.

Об этом сообщает в четверг, 5 марта, Министерство обороны Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

После успешного отработки элементов боевой и повседневной организации при стоянке корабля на базе, военные моряки начали второй этап – плавание корабля и ведения боевых действий одиночным кораблем.

Флагман "Гетман Сагайдачный" провел боевые учения в море Пресс-служба Минобороны

Экипаж провел комплекс запланированных корабельных боевых учений и тренировок по противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть, тактического маневрирования, отработали элементы штурманской прокладки курса корабля и навигационного ориентирования с помощью современных компьютерных технологий.

Флагман "Гетман Сагайдачный" провел боевые учения в море Пресс-служба Минобороны

Одновременно с наступлением сумерек на корабле начались мероприятия по подводной противодиверсионной обороне на незащищенном рейде, во время которого определенные расчеты отбивались от условного противника гранатами, которые метали в воду.

Флагман "Гетман Сагайдачный" провел боевые учения в море Пресс-служба Минобороны

На следующий день военные моряки выполняли комплекс боевых упражнений, применяя мощную корабельную пушку АК-100 и шестиствольные артиллерийские установки. Условного противника имитировали специальные береговые и морские мишени. За несколько секунд условная цель была поражена.

Следующим этапом боевой подготовки станет выполнению задач по назначению в составе тактических корабельно-катерных групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых проводились маневры с участием авиации и тяжелой артиллерии.

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