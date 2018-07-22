"Флаг Украины в Мордоре": Бабченко осудил Усика за победу в Москве

Известный российский журналист Аркадий Бабченко решил не разделять радость украинцев от победы украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

По его мнению, нужно героизировать тех, кто сражается на передовой, а не спортсменов.

"Да, флаг Украины в Мордоре. Да, трудное решение. Да, победил. Да, иначе пришлось бы отказаться от всех регалий. Да, действительно, великий боксер.Но улицы будут называть именем Василя Слипака", - написал Бабченко на своей странице в Facebook, намекая на подвиги украинского оперного певца, погибшего на Донбассе.

Российский журналист посетовал, что "баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками".

"Скупай всё подряд: олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса - и в итоге где-то, да сработает. В итоге это станет нормой. В итоге все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить", - пожаловался журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев предупредил украинцев о неприятном сценарии после триумфа Усика в Москве.