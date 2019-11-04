Скандал с "оккупацией" Золотого Россией: появилось официальное объяснение

Новоназначенный глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай посетил Золотое-4, где после разведения войск заметили депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева и якобы российский флаг.

Об увиденном чиновником написала пресс-служба ОГА в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Глава области воочию убедился, что ситуация в населенных пунктах, где произошло разведение сил и средств, остается контролируемой и спокойной. В частности, в Золотом-4 он побывал в школе и новому аптечном пункте, а также в Катериновке пообщался с местными жителями", – сказано в сообщении.

"Оккупация" Золотого: власти объяснили скандал

Информацию о флаге России он назвал ложной. "Лично убедился, что везде развевается только наш украинский, а школа существует, и сейчас здесь учатся 36 детей. Пообщался с настоящими учителями, а не "так называемыми актерами", как их называют", – отметил Гайдай.

Гайдай посетил Золотое Пресс-служба Луганской ОГА

В ОГА рассказали, что с целью пополнения материально-технической базы учебного заведения были переданы принтер и ноутбук.

"По поручению президента Украины решен один из важных вопросов Золотого-4 – на базе ФАПа заработал аптечный пункт. Сергей Гайдай уверил местных жителей, что 5 нобря в населенном пункте начнет дежурство бригада "скорой помощи". Кроме этого, председатель облгосадминистрации ознакомился с ходом разминирования в районе КПВВ "Золотое", – добавили в пресс-службе.

Гайдай посетил Золотое Пресс-служба Луганской ОГА

"Меня возмущают действия людей, которые распространяют фейковую информацию. Пока наши воины защищают Украину, предоставляют возможность нам ее развивать, нам приходится много времени тратить на информационную войну", – процитировали Гайдая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинцы бурно отреагировали на приезд Журавлева на Донбасс, заговорив в сети об оккупации.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что визит Журавлева был провокацией.

Перед этим разгорелся скандал с якобы подставными учителями на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Золотом. Фейк опровергли.



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