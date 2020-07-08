Фирсов – о скандале с Венгрией: Украина за год потеряла 1 млрд грн из-за мусора

Письмо президента Венгрии Яноша Адера на имя украинского лидера Владимира Зеленского с жалобами на загрязнение рек Тиса и Сомеш разоблачило серьезную экологическую проблему в Украине. Ведь только за 2019 год наше государство понесло потери в 1 млрд грн из-за засоренности своей территории.

Следовательно, этот вопрос не только спровоцировал международный скандал, но и является серьезной внутренней проблемой Украины. Об этом в блоге на личном YouTube-канале заявил бывший врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что закон об отходах уже обсуждается несколько созывов в парламенте, однако так и не принимается.

"Вместо того, чтобы принять закон об отходах, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, и запустить процесс переработки и утилизации мусора, он до сих пор лежит много лет. О нем спорят, дискутируют, но результата нет. В Украине более 30 000 свалок. Большинство из них нелегальные", – отметил Фирсов.

"Украина засыпается мусором. За 2019 год только официальные убытки Украины составили 1 млрд грн из-за засорения территорий. Это очень плохая тенденция. Мы втягиваемся в международный скандал. Мы сами страдаем от гор мусора. Вот в чем проблема", – добавил бывший чиновник.

Подытоживая, он акцентировал внимание на том, что без принятия указанного закона в Украину просто не зайдут предприятия, занимающиеся переработкой или утилизацией мусора, а также не появятся мусоросжигательные заводы.

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