Firefly Alpha запустит рисунки украинских школьников в космос

Украино-американская ракета Firefly Alpha совсем скоро отправится в свой дебютный полет. В качестве полезной нагрузки в рамках проекта D.R.E.A.M. ракета отправит в космос некоммерческие научные работы, экспериментальные системы и даже детские рисунки.

По инициативе владельца Firefly Aerospace Макса Полякова, работы победителей всеукраинского конкурса детских рисунков Noosphere Space Art Challenge отправятся на орбиту Земли.

Сотрудники Firefly Aerospace уже приступили к монтажу полезной нагрузки D.R.E.A.M. Среди отобранных работ письма от детей, фотографии прошлых космических миссий, а также технические разработки студентов и сотрудников университета Кембридж, Университет Северной Каролины, Университет Пердью, гавайского музея науки и технологий и многих других участников. Всего в космос отправят 26 проектов из 7 стран.

Ракета Firefly Alpha запустит рисунки школьников в космос

Запуск состоится по инициативе Макса Полякова

Firefly также выступили спонсорами международного конкурса рисунков Space Foundation International Student Art Contest, в котором могут принять участие желающие со всего мира.

Ракета Firefly Alpha отправится в свой дебютный полет с базы ВВС США Ванденберг уже в ближайшее время. Окно запуска будет открыто с 22 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

Firefly выступили спонсорами международного конкурса рисунков Space Foundation International Student Art Contest