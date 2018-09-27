Православие расколется? Украина готовится к финальной битве за Томос, а РПЦ - в отчаянии

За несколько дней до епохального решения о создании единой украинской церкви, Священный Синод УПЦ Московского патриархата потребовал от посланцев Патриарха Варфоломея покинуть территорию страны. Заявление было сделано через неделю после выхода Русской православной церкви из структур Константинопольской патриархии.

Напряжение в отношениях Москвы и Стамбула возрастает с каждым днем. Грозит ли Украине и миру раскол православия - разбирался OBOZREVATEL.

За шаг до независимости

Решение о предоставлении Украине Томоса будет принято с 9 по 11 октября. Именно об этой дате с большой осторожностью OBOZREVATEL рассказал источник в Администрации президента. На Банковой уверяют, процесс создания единой церкви в стране начался еще в 2014 году, без особого пиара.

Именно тогда Украина начала “прощупывать” почву внутри Константинопольской епархии.

С того времени Украина сделала достаточно для получения права создать автокефальную церковь. А во второй половине сентября Вселенский Патриарх Варфоломей перешел к финальной стадии объявления единой поместной церкви - отправил в Украину двух экзархов, которые должны заниматься подготовкой местных церков к Томосу.

Ход УПЦ КП Униан

При этом посланцы не будут руководить новой церковью, они лишь подготовят епархии к объединению. Со стороны УПЦ МП готовы присоединиться лишь 10 приходов, со стороны УПЦ КП - около 40. Правда, по неофициальным данным, со стороны МП примкнуть к автокефалии хотят еще несколько епархий.

Такой поворот событий не устроил представителей УПЦ Московского патриархата, которые выступают против создания единой поместной структуры. Так, Священный Синод УПЦ МП потребовал от посланцов покинуть их "каноническую территорию".

"Синод призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории. Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилии Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - заявили в Московском патриархате.

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Заметное охлаждение отношений между УПЦ МП и Константинополем произошло на фоне громкого скандала в православном мире. Так, Русская православная церковь, совместно со своим зарубежным представительством РПЦЗ объявили о решении приостановить совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата, а также участие в работе епископских ассамблей с ними.

Стоит отметить, аналогичное решение уже принималось Московской церковью в начале 90-х, когда автокефалию получила Естонская православная церковь.

Испытание для Варфоломея

Один из центральных вопросов вокруг Томоса для Украины - как к этому отнесутся другие православные церкви. В комментарии OBOZREVATEL кандидат философских наук Юрий Решетников пояснил, что Русская православная церковь будет до последнего отстаивать свое право на Украину.

“Официально Сербская церква высказала протест в отношении Украины и Македонии. Если сегодня Константинопольский патриархат легитимизирует разделение в православном мире, то такая ситуация может быть и в других странах, где есть православные церкви”, - заявлял эксперт.

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Правда, не все религиоведы и священнослужители согласны с такой позицией. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря считает, что УПЦ МП не имеет канонических прав на территории страны и не имеет возможности выгонять посланцев Константинополя.

“В Украине нет “канонической территории Московского Патриархата”. Поэтому “покидать” екзархам Константинополя нечего”, - написал в своем Facebook священнослужитель.

Аналогичного мнения придерживается и доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов (Геча).

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписки, в которой принимает участие исключительно РПЦ", - отметил владыка Иов.

Патриархи Кирилл и Варфоломей КП

Как пояснил OBOZREVATEL религиовед Александр Саган, в нынешней ситуации Москва не разрывала отношения со Стамбулом. Ведь ее заявление касается прежде всего самого Варфоломея, но не церкви как таковой.

"Русская православная церковь наложила персональные санкции на Варфоломея, но там указано, что эвристическое единение не разрывается. Оглашен виновник всех бед Московской церкви - Варфоломей, в отношении него не звучат молитвенные проповеди в РПЦ... За этим ничего не стоит, по сути, это отчаяние. Никаких реальных проблем для Константинополя не будет", - сказал Саган, а также добавил, что у РПЦ нет реальных рычагов влияния на Синод.

Сейчас ситуация с предоставлением Томосом зависит именно от Украины.

"В Константинополе настроены проверять ситуацию в нашей стране. Как мы готовы к получению автокефалии. Ведь отправленные в Киев экзархи должны подготовить как церковь, так и общество к проведению Синода", - пояснил религиовед.

Учитывая деликатность вопроса, а также возможные проблемы со стороны РФ, в Администрации президента уверяют OBOZREVATEL - все силовые структуры готовы к провокациям. Более того, украинцев не будут насильно заставлять молиться в единой УПЦ. Работу УПЦ МП на территории Украины не запретят.

В этой ситуации важна и позиция Вселенского патриарха Варфоломея, который фактически контролирует Константинопольской Синод. Но, судя по его недавнем заявлении "о праве Украины на независимую церковь", он уже принял решение.