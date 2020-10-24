Вооруженные Силы любого государства, как и другие силовые структуры, существуют для того, чтобы защищать независимость, государственный суверенитет, территориальную целостность, права и свободы граждан.

Обязанностью любого Гражданина является отстаивать свои права и свободы, а также защищать свое государство. Тем более, такой Обязанностью наделены государственные руководители.

Таков высший закон, который нам послал Бог, пусть святится имя Его, и таковы положения конституций - основного человеческого и национального закона. В данном случае - Конституция Украины.

Как же "благозвучно", на этом фоне, звучат слова о "мире" Украины с палачами и убийцами украинцев!

И говорит их тот, кто, играя судьбами людей, с помощью кровопийц-олигархов, занял пост президента Украины и Верховного Главнокомандующего; тот, кто никогда не видел смерти своих побратимов, погибших на войне; тот, кто не достоин и волоска любого украинского Бойца; тот, кто на олигархических деньгах овладел приземленными инстинктами толпы, использовал простой люд и теперь из своего эфемерного лицедейского "трона" смеется в лицо тем, кто за него в надежде, или из безнадежности, отдал свои голоса.

Демократия, б**дь.

Он говорит о 90 дней без боевых потер ... Он говорит, что "видит мир в глазах Путина", он говорит, что спас украинцев от пандемии. Он говорит, что ...

Собственнно, все, что он говорит не имеет никакого значения. Потому что выполнять миссию президента Украины во время Войны за Независимость и играть роль президента - это не одно и тоже.

Перекладывать ответственность за судьбу государства на плечи наших детей и внуков, провозглашая эфемерные "перемирия" и обрекая наших потомков погибать в обороне Украины через пять-десять-двадцать лет; позволять врагу в полный рост гулять по украинской земле; давать возможность путинским коллаборационистами господствовать в информпространстве и бизнесе Украины; разрушать экономическую базу; демотивировать защитников государства; грабить, под видом ремонта дорог, во время пандемии, коронавирусный фонд; быть ничтожеством во всех отношениях - это твоя настоящая кривая дорожка, Вова...

Но это не путь украинской нации! ..

Я очень не хотел бы, чтобы мою Родину снова сотрясали революции, восстания, перевороты.

Я действительно очень хочу мира, стабильности и процветания своего государства. Хочу, чтобы Украинцы стали хозяевами своей судьбы на своей земле... И хочу Победы Украины.

Я понимаю, что за полтора года у власти ты ничего не сделал для этого. Поэтому, Вова, убирайся вон из своей должности и иди – пока что с миром.

Ты, Вова, Украине не нужен.

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