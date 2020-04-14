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14 апреля • обновлено в 15:26
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Паска или кулич: филолог ответила на наболевший вопрос украинцев

1.7т
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В Украине для обозначения пасхального хлеба правильно использовать слово "паска", а не "кулич".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала профессор и доктор филологических наук Лариса Масенко. Она утверждает, что слово "кулич" употреблять вообще не стоит – это российское название паски и незачем его использовать в Украине. Даже на русском языке.

"Конечно, правильно говорить "паска". Слова "кулич" даже нет в украинском языке, оно русское. Некоторые его тянут, но зачем нам его тянуть, если есть свое?" – заявила она.

Объясняя этимологию слова, профессор рассказала, что оно трансформировалось из названия праздника Пасхи. В свою очередь, "Пасха" пошла от иудейского праздника Песах, обозначающего исход иудеев из Египта. Славянские народы позаимствовали это слово из греческого языка, а те из арамейского. Позже в украинском языке оно видоизменилось, став знакомой нам всем Пасхой, а хлеб, который готовят к этому дню, начали называть паской.

Паска или кулич: филолог ответила на наболевший вопрос украинцев

"Иногда паску тоже называют пасхой, но никак ни куличом. Это русское слово, не понимаю, зачем его тянут, ищут какие-то отличия. Где-то прочитала, что якобы паска – это из муки, а кулич из творога. Ну это вообще не отвечает действительности – паска может быть как из муки, так и из творога", – подытожила Лариса Масенко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как встречают Пасху разные страны мира в условиях карантина.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Пасха
Персона
Лариса Масенко
Место
Украина
Тег
пасхальный стол
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