Есть одна не очень веселая историю, которая произошла во Флориде, США, в 1949 году. Тогда в полицию маленького городка Гровленд обратилась белая 17-ти летняя девушка, которая заявила, что была изнасилована 4-мя афроамериканцами, которые вытащили её из машины, приставили к голове пистолет, и изнасиловали.
Новость мгновенно поставила на уши маленький городок. Трое мужчин были арестованы и жестоко избиты, четвертый – Эрнест Томас, сбежал. Более 1000 человек с оружием и факелами организовали его поиски, и поймали поздней ночью, выпустив в него порядка 400 пуль. Дальше началась правовая вакханалия. Толпа жгла дома афроамериканцев, избивала многих их них. История стыдливо умалчивает о том убили кого-то и зафроамериканцев тогда или нет. Но реакция общества была эмоциональна, жестока и стремительна.
Американский суд всегда отличался чёткостью принятия решений, и в результате совсем короткого разбирательства 2-е мужчин были приговорены к смертной казни, а 3-й к пожизненному заключению. Приговор был приведён в исполнение, а в прессе этот инцидент получил название "Гровлендская четвёрка". Казалось бы в этой истории можно ставить точку.
Но прошло 70 лет. И лишь в январе 2019 года наконец то была поставлена точка в этом деле. В присутствии губернатора Штата Флорида Рон ди Сантис, и расширенной судебной коллегии, в присутствии потомков погибших афроамериканцев, девушка, которой уже 86 лет, призналась, что вся история с изнасилованием была полной выдумкой. Афроамериканцы были полностью оправданы. Правда лишь посмертно. На фотографии в инвалидном кресле сидит убийца минимум 4-х человек.
Эту историю я рассказал вам к вопросу об эмоциональных решениях, доказательной базе и для всех желающих восстановить смертную казнь. А у нас таких немало. И особенно много таких среди эмоциональных. Слишком много. Выводы делайте сами.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.