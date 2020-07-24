Так, друзья — сегодня будет ещё один большой и интересный пост из уже полюбившейся читателям рубрики "кино". Я расскажу об одном хорошо известном всем вам фильме — но сделаю это с несколько неожиданной стороны. Речь идёт о известном и любимом многими фильме "Один дома" — в котором рассказывается история маленького американского мальчика, который остался дома один без родителей и был вынужден самостоятельно защищать себя и дом своей семьи от бандитов и грабителей.

Но сегодня мы поговорим не о сюжете, а о самом фоне, на котором разворачивается действие — многие не обращают на него внимание — и совершенно зря. В фильме показана жизнь обычной американской семьи среднего класса — и качество этой жизни поражает. Может быть, сейчас это не столь очевидно — но в последние годы СССР разница с совковым "средним классом" была просто разительной. Я думаю не будет преувеличением сказать, что вышедший в 1990 году фильм "Один дома" стал одним из последних гвоздей в крышку гроба СССР — так как наглядно показал разницу между двумя политическими системами.

Итак, в сегодняшнем посте я расскажу вам про фильм "Один дома", который стал последним гвоздём в гроб СССР., пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Дом Маккалистеров.

02. Для начала давайте посмотрим, где вообще начинается и развивается всё действие фильма. А действие начинается в доме семьи Маккалистеров — обычном американском особняке для одной большой семьи. Это обычный американский средний класс — именно для него и снималась эта лента, и именно типичная жизнь американского среднего класса запечатлена в ней. В совке таким "средним классом" для новогоднего фильма был Женя Алкашин, живущий с мамой в бесплатной микроквартирке — но об этом ниже.

03. Дом семьи Маккалистеров просто шикарный — построен из красивого тёмно-красного кирпича, положенного красивой кладкой, имеет окна в английском стиле и красивый входной портал — его можно разглядеть крупным планом например в сцене, в которой доставщик пиццы сбивает статую у входа. Кто в СССР имел такие дома? Правильно — только высшее звено совковой номенклатуры.

04. Теперь давайте зайдём внутрь дома вместе с псевдо-полицейским. Дом имеет типичную планировку для американских домов среднего класса — в центре расположена лестница, по обе стороны от которой расположены гостиная, столовая а также кухня; а весь второй этаж целиком отдан под спальни для всей семьи.

05. Когда в следующий раз будете смотреть "Один дома" — обязательно обратите внимание на прекрасную обстановку дома Маккалистеров. В столовой находится красивый гарнитур из массива дерева, с длинным столом и множеством стульев. В доме можно увидеть обои в английском стиле, красивые люстры, картины.

06. На другой стороне лестницы находится гостиная с широкими дверями в ещё одну комнату — что-то вроде кабинета. В гостиной стоит красивый рояль (!). Вы много знаете советских семей, у кого дома был настоящий рояль? Я нет.

07. Теперь давайте поднимемся на второй этаж и бегло посмотрим, что находится там. Отдельное крыло занимает спальня родителей и комнаты для гостей. В спальне родителей стоит огромная кровать с балдахином и есть настоящий камин.

08. В другом крыле — множество детских комнат (никак не меньше трёх) и отдельный санузел. Сложно сказать точно, сколько спален в доме Маккалистеров — но я думаю что не меньше пяти. Если посчитать всё вместе с нижним этажом — то окажется, что в их доме было не менее 8-9 комнат. В СССР в таких условиях жил только профессор Преображенский, у которого две "лишние" комнаты постоянно пытался отобрать Швондер или в крайнем случае подселить туда Шарикова. Почему в американский дом не приходят всякие советские бандиты и не спрашивают "а почему у вас всё, а у нас ничего"?

09. Комнаты детей, гостиная и другие комнаты прекрасно обставлены — там есть всё необходимое, включая удобные кожаные кресла и диваны, телевизоры, видеомагнитофоны и прочее подобное.

10. Да, совсем забыл — на первом этаже есть ещё огромная кухня с кухонным островом в центре (стандартная практика для американских домов) — здесь тоже можно завтракать, обедать и ужинать.

Уровень жизни.

11. Фильм "Один дома" вышел в 1990-м году, и фактически показывает средний уровень жизни в США эпохи 1980-х годов. Обычная семья среднего класса имеет большой дом с гаражом для нескольких автомобилей, может позволить себе семейный отдых с авиаперелётом, в стране давно работает доставка продуктов и фастфуда:

12. А так выглядит обычный продуктовый магазин в районе где живут Маккалистеры. Десятки сортов мяса и колбасы, какая угодно молочка, разные там соки, йогурты и всё что захотите. Напомнить вам, как выглядели совковые магазины в 1990-м году или вы сами вспомните?

13. Даже сам процесс покупки товаров в фильме "Один дома" выглядел каким-то чудом. Сейчас про него расскажу, но для начала посмотрите, как красиво выгляди всё вокруг кассы. Шоколадки, журналы, подарки в красивой упаковке, цветы и прочее такое. В бывшем совке магазины стали выглядеть так только после 2000-х годов.

14. Покупатели в небольшом американском магазине 1990 года давно ходят с удобными тележками, а на кассе давно установлена автоматическая лента. В фильме её можно увидеть крупным планом:

15. Кассир не смотрит на ценники, а пробивает товары по штрихкоду — здесь всё давно автоматизировано.

16. Мельком мы даже можем увидеть само устройство по считыванию штрихкодов — оно немного отличается от современного, но его принцип действия понятен. Если бы обычный советский гражданин в 1990-м году попал в этот магазин — то наверное решил бы, что уже умер и прилетел прямиком в коммунизм.

17. А ещё обязательно обратите внимание, как в фильме выглядят все улицы в районе Кевина, украшенные к Рождеству. Это никакие не "богачи" — это обычный американский средний класс. "Богача" Трампа, владеющего отелями, заводами и параходами нам покажут во второй части фильма.

18. Нормальной, красивой и состоявшейся жизнью среднего класса живут не только родители Кевина (а ведь могли построить дом и отгородиться от всех забором) — а вообще все люди в районе. Никаких заборов со злыми собаками кстати здесь нет.

Такие разные сказки. Вместо послесловия.

"Один дома" — это прекрасный рождественский фильм и замечательная рождественская сказка для всех американцев и просто всех хороших людей — он рассказывает про ценности семьи и счастье жить в своём доме. И в эпилоге этого поста я не могу не вспомнить о другом фильме — который тоже стал "новогодней сказкой" для жителей бывшего СССР.

В фильме "Ирония судьбы, или с лёгким паром" тоже показан советский "средний класс" — нищие и подневольные люди, живущие в микроскопических бесплатных хрущёвках и брежневках. Американские рождественские ценности — это ценности семьи и защиты собственности. Совковые новогодние ценности — это кухонные драки табуретками и выступления в ванной в пьяном виде. И всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно...

А в комментах напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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