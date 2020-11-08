Порошенко о фильме "Атлантида": смотреть его обязательно, это способствует правильным мыслям об Украине

Пятый президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной побывали на премьере фильма "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича.

Картина, события которой происходят в Донбассе после окончания российской агрессии, уже получила несколько призов на международных фестивалях и номинирована от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар". О впечатлениях от фильма Порошенко поделился в Facebook.

"Перед фильмом "Атлантида" Валентина Васяновича, который мы с Мариной имели счастье увидеть сегодня, не хочется желать приятного просмотра, но после этого кино приходит новое понимание символов, которые побуждают к размышлениям", – написал он.

"Эта история – точное напоминание о том, какие препятствия сейчас необходимо преодолевать Украине в союзе со всем миром. Почему герои не едут из Украины? В фильме есть хороший ответ: чтобы остаться здесь и менять государство. Кто разминирует, кто решает экологические проблемы, но объединяет этих людей одно – то, что они не теряют надежды", – отметил пятый президент.

Порошенко уверен – очень важно, чтобы "Атлантиду" посмотрели во всем мире. "Если этот фильм получит "Оскар" – это сделает меня лично очень счастливым. Он точно этого стоит. И я горжусь, что работа над фильмом началась во времена нашей команды", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Привлечение бойцов АТО вместо профессиональных актеров было смелым экспериментом, и это дало команде Валентина Васяновича возможность донести правду. Донести важную мысль, что все меняется. И надо верить, что меняется к лучшему. Посмотрите на результаты местных выборов: люди начинают ответственно относиться к будущему нашего государства. Происходят события, которые дают нам основания для оптимизма", – убежден Петр Порошенко.

Он отмечает: такие фильмы как "Атлантида" способствуют и помощи нашим воинам на фронте, и помощи ветеранам, особенно тем из них, кто имеет постфронтовой синдром.

"Смотреть его просто обязательно. Просмотр "Атлантиды" способствует правильным мыслям об Украине и ее ценностях. Спасибо всей съемочной группе за такую ​​мощную работу", – написал Порошенко.