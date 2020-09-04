Филарету припомнили слова о COVID-19: верующие не заболеют, это – наказание за однополые браки

Главе Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету, который заболел коронавирусом, припомнили его скандальные высказывания об этой болезни.

Речь идет о том, что патриарх назвал COVID-19 наказанием для людей за греховность, прежде всего – однополые браки.

"Теперь все стало на свои места касательно чего наказан Филарет болезнью", – написал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Telegram Анатолия Штефана.

В свою очередь журналист Владимир Бойко напомнил о том, что глава УПЦ КП призывал представителей церкви продолжать причащать и крестить граждан в разгар эпидемии.

Тогда Филарет заявил, что "тело и кровь Господни, которые подаются в таинстве причастия под видом хлеба и вина, не могут быть причиной распространения болезни".

"Бог не фраер – Филарет таки заболел коронавирусом, как я и предполагал 16 марта 2020 года", – прокомментировал Бойко.

Telegram Владимира Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава УПЦ КП патриарх Филарет был госпитализирован с коронавирусом. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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