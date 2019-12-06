"Спасибо, что не выкинули 90-летнего на улицу!" Филарет ответил ПЦУ с громкими обвинениями

Почетный Патриарх Филарет после разрешения Синода Православной церкви Украины на пожизненное материальное обеспечение и жилье в Киеве резко ответил главе церкви Митрополиту Епифанию.

Соответствующее обращение появилось на Facebook-странице предстоятеля ликвидированной УПЦ КП в пятницу, 6 декабря. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.

"Спасибо... что проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинская, 36, которое я построил в тяжелые для церкви советские времена, и служить во Владимирском соборе. Еще раз спасибо за то, что совесть не позволила сделать такое преступление", – сказано в тексте обращения.

Филарет

Филарет подчеркнул, что несмотря на это он "выступал и будет выступать до конца жизни против рейдерского захвата имущества Киевской патриархии (по всей Украине)".

Это имущество, как добавил церковник, было приобретено им в течение 53-летнего служения на Киевской кафедре.

"Некоторые государственные чиновники, выступая на словах против коррупции и рейдерского захвата, на деле принимают в этом участие. Можно ли построить демократическое Украинское государство при таком отношении некоторых государственных чиновников к своим обязанностям?!" – спросил глава УПЦ КП, ликвидированной решением ПЦУ.

Он добавил, что на самом деле ликвидировать церковь нельзя и он не признает такого постановления. Филарет заявил, что до последнего будет бороться за КП.

"Патриархат – это действительно независимая церковь, потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а статус митрополии позволяет быть в составе другого патриархата. Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в Божественную Литургию", – считает церковник.

Филарет также высказал уверенность в том, что ПЦУ "бессознательно готовит религиозную войну в Украине".

"Я, как Патриарх, призываю всех, кому дорога независимая Украинская православная церковь и Украинское государство, встать на защиту Киевского патриархата!" – подытожил он.

Напомним, разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской Филарет получил после Синода ПЦУ в четверг, 5 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Патриарх Филарет заявил, что ПЦУ не является независимой из-за принятого устава на объединительном Соборе.

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