ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Филарета вернут Москве: озвучен способ наказания почетного патриарха

13.7т

Константинопольский патриархат может ввести "санкции" в отношении почетного патриарха Филарета.

В частности, глава Вселенского патриархата может отменить решение, принятое в октябре 2018 года, которым была отменена анафема, наложенная на бывшего митрополита Киевского. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко.

"Филарет заявил, что он выходит из состава ПЦУ. Хорошо. Тогда кому он теперь канонически принадлежит? Киевскому патриархату? Себе? Нет. Он принадлежит Константинопольскому патриархату", – пояснил митрополит.

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

NewsOne

В этом контексте он напомнил о том, что "11 октября 2018 года в Константинополе состоялся Синод, который признал анафему Филарета недействительной, а самого Филарета признал бывшим митрополитом Киевским". "Соответственно, все иерархи, все клирики, которые на момент 11 октября 2018 года находились на территории Украины, были признаны клириками Константинопольского патриархата, который благословил проведение Объединительного собора, и части этого Константинопольского патриархата была дарована автокефалия".

Новости
Война Филарета с ПЦУ: озвучен прогноз силового противостояния

Таким образом, если Филарет не считает себя частью Православной церкви Украины, "он становится в порядок между 11 октября и 15 декабря 2018 года". "То есть Константинопольская Матерь-Церковь может предпринять в отношении своего клирика, Филарета, соответствующие меры", – рассказал митрополит.

Он допустил, что Константинополь может отменить свое решение от 11 октября 2018 года по поводу анафемы. "Таким образом, откатываем время назад, и получаем митрополита Филарета анафематского Московского патриархата. Константинополь может сказать: мы отказываемся от этого клирика. Он был в Москве – пусть он туда и возвращается".

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня почетный патриарх Филарет заявил о создании "синода" ликвидированного Киевского патриархата, состоящий из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины (ПЦУ) отлучила от священнослужения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персоны
Александр ДрабинкоПатриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ПЦУУПЦ КПКонстантинопольский патриархат
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
9
20
Смешно
3
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
При откате все клирики упц кп становятся сектой. Тогда обьеденительный собор был с сектантами. Вопрос: кому всучил томос стамбульский поп?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Обосpалась Укpаина,обгадилась..Доскакалась на майданах,дотpахалась..Отъутюжили ее ,кто ни попадя...за печение купили попанов.Сатана там пpавит бал,слуги дьявола,не до Бога вам тепеpь,окаянные..А увидит кто из вас Искpу Божию-на гиляку его тянут,непохожего.Не до веpы вам тепеpь ,укpы дpевние,есть у вас мотив понапевнее.Катов славить ,диким гиканьем,да Донецк бомбить Гиацинтами.Позабыли вы сейчас Слово Божие,отpасли pога у вас,толстокожие.С пасти вонь идет на Pусь славную,подзабыли вы мечту свою главную.Помянуть Pодных вы не сможете,все могилы их покаpежены.А пpийдет беда,племя дикое,и забудут все пpо хихиканье.ПPо плевки подзабудут хамские,что в колодцы плевались москальские.И язык вдpуг возникнет снова,чтоб балакать с pодней из Pостова........
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Обосpалась Укpаина,обгадилась..Доскакалась на майданах,дотpахалась..Отъутюжили ее ,кто ни попадя...за печение купили попанов.Сатана там пpавит бал,слуги дьявола,не до Бога вам тепеpь,окаянные
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel