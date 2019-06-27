Филарета вернут Москве: озвучен способ наказания почетного патриарха

Константинопольский патриархат может ввести "санкции" в отношении почетного патриарха Филарета.

В частности, глава Вселенского патриархата может отменить решение, принятое в октябре 2018 года, которым была отменена анафема, наложенная на бывшего митрополита Киевского. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко.

"Филарет заявил, что он выходит из состава ПЦУ. Хорошо. Тогда кому он теперь канонически принадлежит? Киевскому патриархату? Себе? Нет. Он принадлежит Константинопольскому патриархату", – пояснил митрополит.

Почетный патриарх Филарет NewsOne

В этом контексте он напомнил о том, что "11 октября 2018 года в Константинополе состоялся Синод, который признал анафему Филарета недействительной, а самого Филарета признал бывшим митрополитом Киевским". "Соответственно, все иерархи, все клирики, которые на момент 11 октября 2018 года находились на территории Украины, были признаны клириками Константинопольского патриархата, который благословил проведение Объединительного собора, и части этого Константинопольского патриархата была дарована автокефалия".

Таким образом, если Филарет не считает себя частью Православной церкви Украины, "он становится в порядок между 11 октября и 15 декабря 2018 года". "То есть Константинопольская Матерь-Церковь может предпринять в отношении своего клирика, Филарета, соответствующие меры", – рассказал митрополит.

Он допустил, что Константинополь может отменить свое решение от 11 октября 2018 года по поводу анафемы. "Таким образом, откатываем время назад, и получаем митрополита Филарета анафематского Московского патриархата. Константинополь может сказать: мы отказываемся от этого клирика. Он был в Москве – пусть он туда и возвращается".

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня почетный патриарх Филарет заявил о создании "синода" ликвидированного Киевского патриархата, состоящий из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины (ПЦУ) отлучила от священнослужения.

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