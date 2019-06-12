Филарета подловили на брехне из-за Томоса: в чем суть

Критика Томоса почетным патриархом Филаретом, который заявил, что не был ознакомлен с содержанием документа, а поэтому не принимает его, является необъективной.
Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook, напомнив, что Филарет в июле 2008 года согласился на статус митрополии при условии предоставления автокефалии через 1-2 года. Однако решение так и не реализовалось из-за того, что срок не был определен и гарантирован.
"Утверждать, будто условия 2008 года и содержание Томоса — фактически "одно и то же", является как минимум ошибочным. Потому что в Томосе говорится об автокефальной церкви, внесении в диптих (а не об автономии в составе Вселенского патриархата)", — написал он.
"Согласно Томосу, все избрания на иерархическое служение и вообще решения по управлению остаются исключительной компетенцией поместной православной церкви. И когда кто-то утверждает, что "ПЦУ зависит от Константинополя так же, как УПЦ МП — от Москвы", то достаточно сравнить два устава, чтобы увидеть, насколько это не соответствует действительности", — пояснил Зоря.
Филарет
Действительно, по его словам, в Томосе подчеркнуто право апелляции к Вселенскому Патриарху для окончательно осужденных церковным судом, но это право имеет характер исключительный и не касается "решения всех дел".
Зоря напомнил, что текст Томоса публично и широко известен с 6 января 2019 года, а основные его положения были понятны еще из проекта устава ПЦУ, предложенного Синодом Вселенского Патриархата для Объединительного Собора.
"То есть 15 декабря 2018-го точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но что эти точки являются принципиальными для Вселенского Патриархата и будут отражены в Томосе — было известно и понятно. Поэтому, мне кажется, нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше", — заключил архиепископ.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
Он озвучил претензии на новый статус ПЦУ. В ответ на это в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года.
Затем поместная Православная церковь Украины показала в сети видео с Собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
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