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Филарета подловили на брехне из-за Томоса: в чем суть

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Критика Томоса почетным патриархом Филаретом, который заявил, что не был ознакомлен с содержанием документа, а поэтому не принимает его, является необъективной.

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook, напомнив, что Филарет в июле 2008 года согласился на статус митрополии при условии предоставления автокефалии через 1-2 года. Однако решение так и не реализовалось из-за того, что срок не был определен и гарантирован.

"Утверждать, будто условия 2008 года и содержание Томоса — фактически "одно и то же", является как минимум ошибочным. Потому что в Томосе говорится об автокефальной церкви, внесении в диптих (а не об автономии в составе Вселенского патриархата)", — написал он.

"Согласно Томосу, все избрания на иерархическое служение и вообще решения по управлению остаются исключительной компетенцией поместной православной церкви. И когда кто-то утверждает, что "ПЦУ зависит от Константинополя так же, как УПЦ МП — от Москвы", то достаточно сравнить два устава, чтобы увидеть, насколько это не соответствует действительности", — пояснил Зоря.

Филарет

Филарет

Действительно, по его словам, в Томосе подчеркнуто право апелляции к Вселенскому Патриарху для окончательно осужденных церковным судом, но это право имеет характер исключительный и не касается "решения всех дел".

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Зоря напомнил, что текст Томоса публично и широко известен с 6 января 2019 года, а основные его положения были понятны еще из проекта устава ПЦУ, предложенного Синодом Вселенского Патриархата для Объединительного Собора.

"То есть 15 декабря 2018-го точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но что эти точки являются принципиальными для Вселенского Патриархата и будут отражены в Томосе — было известно и понятно. Поэтому, мне кажется, нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше", — заключил архиепископ.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Евстратий (Зоря)Патриарх Филарет
Место
Украина
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