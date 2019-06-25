ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Филарет заявил о тайной сделке между Украиной и Константинополем

2.3тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что между Украиной и Вселенским патриархом было подписано тайное соглашение, согласно которому Константинополь получит контроль над рядом монастырей.

Об этом он сказал в Киеве во время пресс-конференции 24 июня, напомнив о ставропигиальных миссиях - экзархатах, передает ТСН.

"Эти экзархаты подчиняются непосредственно не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху. В эти экзархаты включили Андреевскую церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит, Успенский храм во Львове и еще один монастырь в Черниговской области. Эти монастыри должны подчиняться непосредственно Вселенскому патриарху. Какая же это автокефалия, когда Вселенский патриарх будет руководить одним из важных православных монастырей", - сказал Филарет.

По его словам, сделка была тайной, и он о документе ничего не знал.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет

Почетный патриарх ПЦУ Филарет

Новости
Филарет пошел войной против ПЦУ и создал "синод КП"

При этом он со ссылкой на статью в издании "Вести" сообщил, что ПЦУ до момента передачи этих храмов и монастырей должна платить Вселенскому патриархату с каждого прихода ежемесячные финансовые взносы в размере от 4000 до 20000 долларов. Однако впоследствии он озвучил другую сумму - 28 млн ежемесячно, но не уточнил в какой именно валюте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
23
9
Смешно
3
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Вот Пецюн сцука такая, он это строил чтобы разбазаривать?!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Скоро в этой истории появятся масоны
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Понч Какес
Понч Какес
Полетело гoвнo на вентилятор! Ща многое узнаем про милые шалости парашенки с опиумом для народа! ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel