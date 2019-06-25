Филарет заявил о тайной сделке между Украиной и Константинополем

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что между Украиной и Вселенским патриархом было подписано тайное соглашение, согласно которому Константинополь получит контроль над рядом монастырей.

Об этом он сказал в Киеве во время пресс-конференции 24 июня, напомнив о ставропигиальных миссиях - экзархатах, передает ТСН.

"Эти экзархаты подчиняются непосредственно не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху. В эти экзархаты включили Андреевскую церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит, Успенский храм во Львове и еще один монастырь в Черниговской области. Эти монастыри должны подчиняться непосредственно Вселенскому патриарху. Какая же это автокефалия, когда Вселенский патриарх будет руководить одним из важных православных монастырей", - сказал Филарет.

По его словам, сделка была тайной, и он о документе ничего не знал.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет

При этом он со ссылкой на статью в издании "Вести" сообщил, что ПЦУ до момента передачи этих храмов и монастырей должна платить Вселенскому патриархату с каждого прихода ежемесячные финансовые взносы в размере от 4000 до 20000 долларов. Однако впоследствии он озвучил другую сумму - 28 млн ежемесячно, но не уточнил в какой именно валюте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

24 июня синод ПЦУ лишил Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля над местными храмами и монастырями.

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