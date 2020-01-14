"Филарет занял линию обороны": названа угроза нового шага против ПЦУ

Религиовед Виктор Еленский заявил, что отзыв подписей представителей бывшей Киевской патриархии под решением Объединительного собора никак не отразится на юридическом статусе Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Отзыв подписей не сделает решения собора нелегитимными", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По словам эксперта, почетный патриарх Филарет в стремлении отменить решения Объединительного собора применял "две линии обороны". "Первая линия обороны владыки Филарета состояла в том, что решение собора было якобы юридически несовершенным, что он якобы не ставил подпись как следует. Но когда были обнародованы все материалы, в том числе видео, он пошел другим путем – путем отзыва подписей".

Патриарх Филарет, митрополит Епифаний

Вместе с тем Еленский пояснил, что "УПЦ КП не была юридическим лицом, как и ПЦУ. Согласно украинскому законодательству, их представляют религиозные центры – патриархии. Киевская патриархия была ликвидирована как юридическое лицо".

Он заметил, что, "если владыка Филарет хочет, он может зарегистрировать какую угодно новую патриархию, потому что наше законодательство в сфере свободы совести исключительно либерально".

В то же время заявления Филарета о том, что ПЦУ не является независимой церковью, эксперт назвал "московскими нарративами", не выдерживающими никакой критики. "ПЦУ – не митрополия. Это автокефальная церковь, которую возглавляет митрополит", – подчеркнул Еленский.

Как писал OBOZREVATEL, почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ о ликвидации Киевского патриархата. Вслед за ним свою подпись под решением собора отозвал митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф.

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