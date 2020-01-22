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22 января • обновлено в 15:00
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Филарет захотел союза с УПЦ МП: чего ждать православным украинцам

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Объединение Киевского патриархата с Украинской православной церковью Московского патриархата является нежизнеспособным.

Об этом в эфире ObozTV заявила религиовед Людмила Филипович, комментируя слова почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета о возможности союза с УПЦ МП.

"Модель, которая сейчас предложена, когда объединятся УПЦ МП и УПЦ КП, как по мне, нежизнеспособна. Киевский патриархат выступал как оппозиция Московской церкви. И что, через 30 лет мы можем забыть о той принципиальной разнице, которая и вызвала появление Киевского патриархата? Объединиться с церковью, которая абсолютно подчинена Русской православной церкви, и, без сомнения, будет навязывать свое видение и развития православия, и развития Украины?" – отметила эксперт.

Также Филипович отметила, что Киевский патриархат сегодня очень урезан: "За Филаретом идет сотня парафий, которые поддерживают патриарха. Но на фоне 12,5 тыс. парафий УПЦ МП это капля в море. Они ничего не будут решать в пределах этой объединенной церкви".

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По ее словам, Филарет стремится, чтобы в стране была Украинская православная церковь в статусе патриархата. Но до этого статуса еще надо дорасти, а сейчас перед Украиной стоит выбор – "мы или легитимные в пределах митрополии, или нелегитимные и опять будем существовать в рамках патриархата".

Также религиовед усомнилась, что УПЦ МП захочет "объединиться с бывшим раскольником и тем человеком, которого сама же предала анафеме".

"Это очень сложные вопросы внутрицерковные и внецерковные. Я, как религиовед, думаю, что этого объединения не произойдет. Я не думаю, что верующие Киевского патриархата Филарета поддерживают такую перспективу, потому что люди все-таки там остались, которые стоят на патриотических позициях", – заключила Филипович.

Филарет захотел союза с УПЦ МП: чего ждать православным украинцам

24.tv.ua

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Темы
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Персоны
Людмила Филипович Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
УПЦ МП церковный конфликт Православная церковь Украины УПЦ КП
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