Филарет захотел союза с УПЦ МП: чего ждать православным украинцам

Объединение Киевского патриархата с Украинской православной церковью Московского патриархата является нежизнеспособным.

Об этом в эфире ObozTV заявила религиовед Людмила Филипович, комментируя слова почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета о возможности союза с УПЦ МП.

"Модель, которая сейчас предложена, когда объединятся УПЦ МП и УПЦ КП, как по мне, нежизнеспособна. Киевский патриархат выступал как оппозиция Московской церкви. И что, через 30 лет мы можем забыть о той принципиальной разнице, которая и вызвала появление Киевского патриархата? Объединиться с церковью, которая абсолютно подчинена Русской православной церкви, и, без сомнения, будет навязывать свое видение и развития православия, и развития Украины?" – отметила эксперт.

Также Филипович отметила, что Киевский патриархат сегодня очень урезан: "За Филаретом идет сотня парафий, которые поддерживают патриарха. Но на фоне 12,5 тыс. парафий УПЦ МП это капля в море. Они ничего не будут решать в пределах этой объединенной церкви".

По ее словам, Филарет стремится, чтобы в стране была Украинская православная церковь в статусе патриархата. Но до этого статуса еще надо дорасти, а сейчас перед Украиной стоит выбор – "мы или легитимные в пределах митрополии, или нелегитимные и опять будем существовать в рамках патриархата".

Также религиовед усомнилась, что УПЦ МП захочет "объединиться с бывшим раскольником и тем человеком, которого сама же предала анафеме".

"Это очень сложные вопросы внутрицерковные и внецерковные. Я, как религиовед, думаю, что этого объединения не произойдет. Я не думаю, что верующие Киевского патриархата Филарета поддерживают такую перспективу, потому что люди все-таки там остались, которые стоят на патриотических позициях", – заключила Филипович.

24.tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет ранее потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о ликвидации патриархата.

Также Филарет заявил, что если Московский патриарх признает УПЦ МП как автокефальную церковь, но в статусе патриархата, то следующим шагом будет объединение Киевского и Московского патриархатов в единую церковь.

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