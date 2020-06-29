Филарет заговорил о новом томосе и отказе от ПЦУ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что Украина якобы должна отказаться от нынешнего томоса об автокефалии поместной православной церкви и требовать другого документа в совершенно иной редакции.

Такое заявление из уст иерарха прозвучало в интервью "Апострофу". По его убеждению, сейчас Православная церковь Украины якобы не обладает независимостью в полной мере.

"Отказаться от томоса с таким содержанием. Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет", – возмутился Филарет.

Журналист уточнил у него, бывали ли такие прецеденты, чтобы один томос заменяли другим, на что почетный патриарх ответил весьма категорично.

"Все бывает. Поэтому мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви. Мы будем твердо стоять на позиции патриархата. Если Вселенский патриарх даст новый томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью", – убежден Филарет.

Кроме того, он отметил, что вывел ликвидированную УПЦ КП из состава ПЦУ, поскольку не хочет, чтобы она была зависима от Константинопольского патриарха.

"20 июня 2019 года мы созвали Поместный собор по всем правилам, канонам и нашим уставам. Поместный собор имеет право созывать патриарх, и я это сделал. На соборе присутствовали епископы, духовенство, миряне из тех епархий, которые решили остаться в Киевском Патриархате", – рассказал Филарет.

"И этот, хотп и небольшой состав, решил, что мы выходим из состава ПЦУ и продолжаем существовать как Киевский патриархат, как независимая церковь. И ждать того времени, когда украинская церковь получит настоящий томос об автокефалии", – настаивает он.

Как сообщал OBOZREVATEL: