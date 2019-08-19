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Филарет выдвинул Варфломею жесткие претензии: о чем речь

1.7т Читать материал на украинском

Вселенский патриарх Варфоломей требует скорейшей ликвидации Киевской патриархии.

Об этом в интервью "112" заявил Почетный патриарх ПЦУ Филарет, отметив, что митрополит Епифаний создал ликвидационную комиссию.

"Почему митрополит Епифаний (предстоятель ПЦУ. – Ред.) создал ликвидационную комиссию? Потому что патриарх Варфоломей (Константинопольский патриарх. – Ред.) настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. И поэтому, выполняя просьбу Вселенского патриарха, митрополит Епифаний создал незаконную ликвидационную комиссию", – рассказал священнослужитель.

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По словам Филарета, патриарх Варфоломей намерен расширять паству за счет приходов ПЦУ.

"В Турции в Константинопольском патриархате всего 6-10 тысяч верующих. И поэтому ему надо расширить паству. По этой причине он не уступает свои епархии в северных областях Греции (Элладская православная церковь), острова принадлежат тоже ему, хотя это другое государство. Ему принадлежат все греческие приходы за пределами своего государства. И мечта Вселенского патриарха – чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а к Вселенскому патриархату", – считает он.

Почетный патриарх добавил, что его не устраивает то, что патриарх Варфоломей хочет, чтобы украинские приходы принадлежали ему.

Варфоломей и Филарет

Варфоломей и Филарет

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх Филарет обратился к предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию из-за ликвидации Киевской патриархии.

Напомним, что Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила свое существование.

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Персоны
Патриарх Филарет Патриарх Варфоломей Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины религия
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Варфоломей требуэ! Под козырек взяли и исполнять! Рассуждают еще тут сидят, прям как независимая какая-нибудь церковь.
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