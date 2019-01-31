Филарет выдвинул ультиматум? Епифаний рассекретил подробности исторического Собора

Перед Объединительным Собором, на котором в Софии Киевской 15 декабря проголосовали за создание Православной церкви Украины, между священнослужителями и почетным патриархом ПЦУ Филаретом были определенные споры.

Об этом рассказал митрополит Епифаний в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Она решила напомнить ему о конфликтной ситуации перед Собором. "Утром на территории Софии Киевской в одном из помещений Филарет собрался помолиться со своими сторонниками. Филарет сказал, что ему нужны гарантии избрания именно Епифания или он не выйдет на Собор. Также Филарет угрожал покинуть Собор, если не будет гарантий", - начала Кошкина.

Митрополит ответил, что данная информация не отвечает полностью действительности, однако не стал отрицать наличие споров.

Митрополит Епифаний Скриншот видео

"Споры были. Патриарх Филарет отстаивал позицию архиерейского собора Киевского патриархата, который в большинстве своих голосов поддержал мою кандидатуру на должность предстоятеля. Была определенная дискуссия среди архиереев: давайте будем придерживаться этой позиции - идем с единым определенным кандидатом на Собор", - отметил он.

Также митрополит добавил, что Объединительный Собор начался на позитивной ноте.

"Несмотря на то, что сначала были какие-то споры, мы собрались и сели в Софии, было ощущение присутствия благодати Духа Святого", - подчеркнул Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Интронизация Епифания состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской и будет проходить в форме публичного богослужения.

По данным митрополита, уже более ста приходов РПЦ перешли в ПЦУ.

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