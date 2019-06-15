Филарет срочно обратился к епископам ПЦУ из-за Собора: в чем дело

Патриарх Филарет пригласил епископов ПЦУ принять участие в помесном Соборе УПЦ КП 20 июня.
Копия официального документа оказалась в распоряжении в cerkvarium.org.
"Приглашаю вас принять участие в поместном Соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который пройдет в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11 часов", - сказано в письме.
Как известно, Филарет намерен возродить УПЦ КП, пересмотрев решение Собора от 15 декабря, который привел к созданию ПЦУ и получению Томоса об автокефалии. В ПЦУ пригрозили, что участников Собора Филарета настигнут все канонические и юридические последствия, поскольку такой шаг расценивается как церковное разделение.
Филарет и Епифаний
cerkvarium.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!