Филарет срочно обратился к епископам ПЦУ из-за Собора: в чем дело

Патриарх Филарет пригласил епископов ПЦУ принять участие в помесном Соборе УПЦ КП 20 июня.

Копия официального документа оказалась в распоряжении в cerkvarium.org.

"Приглашаю вас принять участие в поместном Соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который пройдет в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11 часов", - сказано в письме.

Как известно, Филарет намерен возродить УПЦ КП, пересмотрев решение Собора от 15 декабря, который привел к созданию ПЦУ и получению Томоса об автокефалии. В ПЦУ пригрозили, что участников Собора Филарета настигнут все канонические и юридические последствия, поскольку такой шаг расценивается как церковное разделение.

Филарет и Епифаний cerkvarium.org

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