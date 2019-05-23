Филарет сравнил ПЦУ и Томос с Московским патриархатом: скандальное заявление

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявил, что если бы украинские церкви заранее знали содержание Томоса, они якобы на него не согласились бы. При этом он подчеркнул, что Томос ставит ПЦУ "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

Такое высказывание прозвучало в интервью "Настоящему времени". "Случилось объединение единой украинской православной церкви. На основании этого объединения Константинопольский патриарх дал нам Томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", – сказал он.

При этом Филарет заявил о трех противоречиях (далее приводим цитаты):

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет ТСН

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, то они являются нашей паствой, нашей частью. А Томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату".

"В Томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро – это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы".

Если возникают конфликтные ситуации в ПЦУ, то их решает Константинопольский патриархат: "Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата".

Филарет также утверждает, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.

"Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять", – подчеркнул патриарх.

Напомним, ранее Филарет заявил, что Вселенский Патриарх заставил его подписать расписку об отказе выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церковью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале мая бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что на самом деле УПЦ КП не ликвидирована.

По его словам, новая церковь может расколоться, а документ о признании ее независимости Константинополем могут отозвать.

Митрополит Макарий рассказал, что в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

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