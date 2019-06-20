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Филарет собрал скандальный собор: первые подробности и имена участников

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В Киеве по инициативе почетного патрирха Филарета 20 июня началось собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата.

Собор проводят во Владимирском храме, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета, передает BBC News Украина.

На мероприятие из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников собора, на него также прибудет епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).

Собор Филарета

Собор Филарета

BBC News Украина

Филарет собрал скандальный собор: первые подробности и имена участников
Собор Филарета

Собор Филарета

BBC News Украина

В РФ и Молдове существуют несколько православных приходов, которые принадлежали УПЦ КП, их управляющие — именно эти иерархи.

Также на собор приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевский архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевский (в Богуславе) архимандрит Арсений (Пожарный).

По данным издания, архимандрит Макарий отказался идти на собор.

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Главная цель собора, как ранее анонсировал бывший патриарх УПЦ КП, - возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной Православной церкви Украины.

ПЦУ во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже назвала это событие "самовольным".

Одновременно с собором Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
УкраинаКиев
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Golan Sim
Golan Sim
Вожделенный термос треснул и дал МОЩНУЮ течь.. ))
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2
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Деменция !!!
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ivanov koly
ivanov koly
старость-не радость. Филарет слегка почудит и успокоится
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леня зе
леня зе
ivanov koly, та он уже почутил с томосом
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