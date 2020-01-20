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20 января • обновлено в 17:38
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Филарет снова взбунтовался из-за ликвидации КП: дело дошло до Константинополя

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которая приняла решение о ликвидации патриархата.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в понедельник, 20 января, передает "Интерфакс-Украина". Филарет заверил, что именно Константинопольский патриарх якобы требовал ликвидации Киевского патриархата.

"Мы пошли на это незаконное решение, поскольку собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И пока мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора", – выдал он.

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Филарет обратился к Константинополю из-за ликвидации КП

Филарет обратился к Константинополю из-за ликвидации КП

kp.ua

По его словам, поскольку этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться именно в канцелярии КП, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.

"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решения и оригинал собора имеет право хранить Вселенский патриарх", – добавил Филарет.

Напомним, ранее Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Патриарх Варфоломей Патриарх Филарет
Место
Украина
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