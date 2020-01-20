Филарет снова взбунтовался из-за ликвидации КП: дело дошло до Константинополя

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которая приняла решение о ликвидации патриархата.
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в понедельник, 20 января, передает "Интерфакс-Украина". Филарет заверил, что именно Константинопольский патриарх якобы требовал ликвидации Киевского патриархата.
"Мы пошли на это незаконное решение, поскольку собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И пока мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора", – выдал он.
Филарет обратился к Константинополю из-за ликвидации КП
kp.ua
По его словам, поскольку этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться именно в канцелярии КП, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.
"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже в Софии Киевской, – то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решения и оригинал собора имеет право хранить Вселенский патриарх", – добавил Филарет.
Напомним, ранее Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
Он озвучил претензии на новый статус ПЦУ. "Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", – сказал он.
В ответ на это в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года.
Затем поместная Православная церковь Украины показала в сети видео с собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Синод ПЦУ 5 декабря 2019 года дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.
Патриарх после этого резко ответил Митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.
Епифаний ранее рассказал, что почетный патриарх Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.
15 декабря УПЦ КП опровергла свою юридическую ликвидацию, о которой заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.
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