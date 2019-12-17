"Бродячий аферист!" Филарет решил завести в церковь скандального священника

Почетный патриарх Филарет решил сделать архиереем скандального священника-афериста Даниила Кудибина.

Обряд посвящения в сан он собрался провести во Владимирском соборе Киева 17 декабря, написал на своей странице в Facebook заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

"Анаксиос! Не достойный! Почетный патриарх Филарет намерен совершить позорное дело – "сделать архиереем" Даниила Кудибина. Бродячего афериста, который за свою жизнь много раз сменил юрисдикции и "юрисдикции". Который в середине 2000-х годов уже был "епископом" у "патриарха Моисея" (Олега Кулика), откуда пошел к сборищу самозванцев под названием "Украинская православная церковь в Америке" (в которой собирались те, кто рассорился с Олегом Куликом)", – возмутился Зоря.

Даниил Кудибин Facebook Евстратия Зори

Даниил Кудибин в одной из церквей, к которой он примкнул Facebook Евстратия Зори

Обряд "наречения" Кудибина Facebook Евстратия Зори

Кроме того, напомнил он, одиозный Кудибин успел побывать в УАПЦ и в УПЦ КП, где ожидал и добивался, чтобы быть епископом, ведь его ранее полученное от самозванцев звание не могло быть признано.

"Но из-за многочисленных скандалов, который шлейфом тянутся за его жизнью, вместо желаемого начальствующего положения получал выговоры и исключения. И вот теперь праздник в честь великомученицы Варвары во Владимирском соборе оскверняется действом "наречения" и "хиротонии" этого бродячего беззаконника. Даже в окружении почетного патриарха стесняются того, что происходит – ни сообщений, ни фотографий официально не было распространено", – рассказал Зоря.

Как писал OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ в четверг, 5 декабря, дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.

Патриарх после этого резко ответил Митрополиту Епифанию.Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.

Епифаний ранее рассказал, что почетный патриарх Филарет во время выборов предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram