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17 декабря • обновлено в 11:20
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"Бродячий аферист!" Филарет решил завести в церковь скандального священника

1.5т
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Почетный патриарх Филарет решил сделать архиереем скандального священника-афериста Даниила Кудибина.

Обряд посвящения в сан он собрался провести во Владимирском соборе Киева 17 декабря, написал на своей странице в Facebook заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

"Анаксиос! Не достойный! Почетный патриарх Филарет намерен совершить позорное дело – "сделать архиереем" Даниила Кудибина. Бродячего афериста, который за свою жизнь много раз сменил юрисдикции и "юрисдикции". Который в середине 2000-х годов уже был "епископом" у "патриарха Моисея" (Олега Кулика), откуда пошел к сборищу самозванцев под названием "Украинская православная церковь в Америке" (в которой собирались те, кто рассорился с Олегом Куликом)", – возмутился Зоря.

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Даниил Кудибин

Даниил Кудибин

Facebook Евстратия Зори

Даниил Кудибин в одной из церквей, к которой он примкнул

Даниил Кудибин в одной из церквей, к которой он примкнул

Facebook Евстратия Зори

Обряд "наречения" Кудибина

Обряд "наречения" Кудибина

Facebook Евстратия Зори

Кроме того, напомнил он, одиозный Кудибин успел побывать в УАПЦ и в УПЦ КП, где ожидал и добивался, чтобы быть епископом, ведь его ранее полученное от самозванцев звание не могло быть признано.

"Но из-за многочисленных скандалов, который шлейфом тянутся за его жизнью, вместо желаемого начальствующего положения получал выговоры и исключения. И вот теперь праздник в честь великомученицы Варвары во Владимирском соборе оскверняется действом "наречения" и "хиротонии" этого бродячего беззаконника. Даже в окружении почетного патриарха стесняются того, что происходит – ни сообщений, ни фотографий официально не было распространено", – рассказал Зоря.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Патриарх Филарет Евстратий (Зоря)
Место
Украина Киев
Теги
Владимирский собор Православная церковь Украины
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Старий з глузду зїхав
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pechenyuk Oleksandr, Да вся Украина съехала, и уже давно.
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